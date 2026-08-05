EN VIVO Mallorca vs PSG | minuto a minuto y goles | 5 de agosto

El RCD Mallorca y el Paris Saint-Germain se enfrentan este miércoles 5 de agosto en el Estadi Mallorca Son Moix por una nueva edición del Trofeu Ciutat de Palma, un encuentro especial que se disputa en el marco de la celebración por el aniversario 150 de Estrella Damm.

El conjunto balear aprovechará el partido para realizar la presentación oficial de su plantilla para la temporada 2026-27, un curso en el que tendrá el reto de competir en la segunda división de España y buscar el regreso a LaLiga. El amistoso representa una oportunidad importante para medir el nivel del equipo ante uno de los clubes más poderosos de Europa.

Enfrente estará un PSG que llega como vigente campeón de la UEFA Champions League, condición que convierte al duelo en un atractivo internacional para los aficionados. El equipo parisino utilizará este compromiso como parte de su preparación de pretemporada antes del inicio oficial de las competiciones en Francia y Europa.

Se espera una gran presencia de público en Son Moix, tanto por el carácter festivo del evento como por la visita del campeón continental. La combinación entre la presentación del Mallorca y la presencia de figuras del PSG ha generado una alta expectativa alrededor del partido.

Minuto a minuto de Mallorca vs PSG

Mallorca vs PSG: fecha, hora y cómo VER EN VIVO

El encuentro está programado para este miércoles 5 de agosto a las 9:00 p. m. de España; en Colombia, Ecuador y Perú, el partido será a las 2:00 p. m.; en Argentina, Uruguay y Paraguay comenzará a las 4:00 p. m.; mientras que en Estados Unidos será a las 3:00 p. m. (Washington y Miami), 2:00 p. m. (Chicago) y 12:00 m. (Los Ángeles).

El partido será transmitido por IB3, DirecTV Sports y DAZN. Además, puede seguir el minuto a minuto a través de la cuenta de X del Mallorca (@RCD_Mallorca).