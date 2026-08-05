[Video] Johan Mojica tiró un comentario desacertado y Carlos Antonio Vélez reaccionó: "Debería tener menos plata"

Johan Mojica volvió a quedar en el centro de la polémica, esta vez por una respuesta que publicó en redes sociales luego de recibir críticas por su rendimiento con la Selección Colombia. El lateral izquierdo fue cuestionado por un usuario, quien le sugirió irónicamente que hiciera “un curso de Word para aprender a centrar”.

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La respuesta del futbolista generó rechazo entre varios aficionados. Mojica contestó que, aunque no sabe centrar, sí sabe “hacer plata”, un comentario que fue interpretado como altivo y ofensivo, al hacer referencia a su situación económica frente a la de quien lo criticaba.

La crítica de Carlos Antonio Vélez a Johan Mojica

El episodio llegó este miércoles 5 de agosto al espacio Palabras Mayores, donde Carlos Antonio Vélez dedicó varios minutos a cuestionar la actitud del jugador de la Selección Colombia. El periodista comenzó señalando que “los jugadores de fútbol se tienen que dedicar a jugar fútbol, porque cuando dicen algo o hacen algo…”, dejando ver su inconformidad con la reacción del lateral.

Vélez recordó textualmente la publicación de Mojica: “Qué tal la de Johan Mojica: ‘No sé centrar, pero sí sé hacer plata, cosa que usted no sabe hacer’”, y agregó que “él después, dicen, eliminó el comentario, pero quedó ahí en el registro”, en referencia a las capturas de pantalla que circularon ampliamente en redes sociales.

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La crítica más fuerte llegó cuando el analista deportivo cuestionó el nivel futbolístico del jugador. “Que Dios le bendiga todo lo que ha conseguido, ha tenido mucha suerte, porque para el nivel que tiene, debería tener menos plata; porque además de no saber centrar, no sabe cabecear, no sabe marcar y ha sido un jugador supremamente débil en su trabajo”, afirmó.

Vélez también relacionó el rendimiento de Mojica con las dificultades ofensivas de Luis Díaz durante el reciente Mundial 2026. Según el periodista, el extremo fue “el gran sacrificado del Mundial, pues nunca encontró la compañía que tiene en Bayern Múnich”, señalando directamente al lateral izquierdo por la falta de apoyo en esa banda.

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Además, el comentarista insistió en que el jugador debería ser más cuidadoso con sus declaraciones públicas. “Debería guardar un poco más de recato en lo que manifiesta porque sus números no son buenos, son desastrosos”, aseguró, antes de añadir una crítica relacionada con la temporada de su club: “viene de mandar a la B al Mallorca, a su equipo”.

La controversia se produce en un momento en el que varios jugadores de la Selección Colombia han sido objeto de fuertes cuestionamientos tras la eliminación en los octavos de final del Mundial 2026. Aunque Mojica no se ha pronunciado nuevamente sobre el tema, el episodio reabrió el debate sobre la relación entre los futbolistas y los aficionados en redes sociales, especialmente cuando las respuestas involucran aspectos personales o económicos.