EN VIVO Marruecos vs Haití | Copa Mundial de la FIFA 2026

Marruecos y Haití se enfrentarán este miércoles por la tercera fecha del grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un compromiso que podría definir el liderato de la zona. Las emociones del encuentro se podrán seguir minuto a minuto en DeportesRCN.com, mientras que la transmisión de televisión estará a cargo de DSports.

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El partido se disputará en Atlanta desde las 5:00 p.m. de Colombia. Marruecos intentará confirmar su clasificación y luchar por el liderato del grupo C, mientras que Haití buscará cerrar con dignidad su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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La selección marroquí llega con cuatro puntos y comparte la cima del grupo con Brasil. Sin embargo, la diferencia de gol favorece por ahora a la Canarinha, que jugará a la misma hora frente a Escocia en otro duelo decisivo.

Por esa razón, el combinado africano no solo buscará asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final, sino también quedarse con la primera posición de la zona. Un triunfo lo mantendrá con opciones de lograrlo dependiendo de lo que ocurra en Miami.

Gran parte de las esperanzas de Marruecos pasan por Ismael Saibari, figura absoluta del equipo en este Mundial. El atacante ha marcado los dos goles de su selección en el torneo y llega en un gran momento tras una destacada temporada con el PSV Eindhoven.

El futbolista de 25 años fue determinante en el empate contra Brasil y en la victoria sobre Escocia. Su rendimiento incluso lo tiene muy cerca de dar el salto a uno de los gigantes del fútbol europeo, el Bayern Múnich.

Además de su buen presente ofensivo, Marruecos presume una impresionante regularidad. El conjunto africano acumula una larga racha de partidos sin conocer la derrota y sigue consolidándose como una de las selecciones más competitivas del panorama internacional.

Del otro lado estará una Haití que ya no tiene opciones de avanzar. El equipo caribeño perdió sus dos primeros encuentros del Mundial y afrontará esta última jornada con el objetivo de despedirse de la competencia dejando una mejor imagen.