EN VIVO Marruecos vs Paraguay - minuto a minuto y goles - Fecha FIFA

Las selecciones de Marruecos y Paraguay se enfrentarán este martes en el estadio Bollaert-Delelis, en un nuevo amistoso correspondiente a la fecha FIFA y que servirá como preparación de cara al Mundial de 2026.
Así llegan Paraguay y Marruecos al amistoso
El combinado suramericano llega motivado tras su reciente victoria 1-0 frente a Grecia, mientras que el equipo africano viene de igualar 1-1 ante Ecuador en su más reciente presentación internacional.
El entrenador de Paraguay, Gustavo Alfaro, ha destacado el nivel de su rival, al que considera un “candidato serio” a pelear por el título del Mundial 2026, así como de la edición de 2030 que organizará junto a España y Portugal.
Por su parte, Marruecos, que recientemente se coronó campeón de la Copa África y fue semifinalista en el Mundial de Qatar 2022, buscará mejorar su rendimiento tras el empate ante Ecuador.
El equipo africano es dirigido por Mohammed Ouhabi, quien asumió el cargo a comienzos de mes y debutó en el banquillo en el compromiso anterior.
Para este duelo, Marruecos contará con una base sólida de jugadores que hicieron parte del proceso mundialista, entre ellos Achraf Hakimi, Azzedine Ounahi y figuras como Brahim Díaz y Ez Abde.
Marruecos vs Paraguay: cómo VER EN VIVO HOY martes 31 de marzo
El partido amistoso Marruecos vs Paraguay se disputará este martes 31 de marzo a partir de las 19:00 (hora marroquí). El duelo se podrá ver en Claro Sports, SNRT Liver y Arryadia, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 13:00
España: 19:00
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 15:00
Bolivia y Venezuela: 14:00
Estados Unidos: 12:00 (D.C.) - 13:00 (Chicago) - 11:00 (California)
México: 12:00