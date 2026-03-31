EN VIVO Marruecos vs Paraguay - minuto a minuto y goles - Fecha FIFA

Las selecciones de Marruecos y Paraguay se enfrentarán este martes en el estadio Bollaert-Delelis, en un nuevo amistoso correspondiente a la fecha FIFA y que servirá como preparación de cara al Mundial de 2026.

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Así llegan Paraguay y Marruecos al amistoso

El combinado suramericano llega motivado tras su reciente victoria 1-0 frente a Grecia, mientras que el equipo africano viene de igualar 1-1 ante Ecuador en su más reciente presentación internacional.

El entrenador de Paraguay, Gustavo Alfaro, ha destacado el nivel de su rival, al que considera un “candidato serio” a pelear por el título del Mundial 2026, así como de la edición de 2030 que organizará junto a España y Portugal.

Por su parte, Marruecos, que recientemente se coronó campeón de la Copa África y fue semifinalista en el Mundial de Qatar 2022, buscará mejorar su rendimiento tras el empate ante Ecuador.

El equipo africano es dirigido por Mohammed Ouhabi, quien asumió el cargo a comienzos de mes y debutó en el banquillo en el compromiso anterior.

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Para este duelo, Marruecos contará con una base sólida de jugadores que hicieron parte del proceso mundialista, entre ellos Achraf Hakimi, Azzedine Ounahi y figuras como Brahim Díaz y Ez Abde.

Marruecos vs Paraguay: cómo VER EN VIVO HOY martes 31 de marzo

El partido amistoso Marruecos vs Paraguay se disputará este martes 31 de marzo a partir de las 19:00 (hora marroquí). El duelo se podrá ver en Claro Sports, SNRT Liver y Arryadia, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 13:00

España: 19:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 15:00

Bolivia y Venezuela: 14:00

Estados Unidos: 12:00 (D.C.) - 13:00 (Chicago) - 11:00 (California)

México: 12:00