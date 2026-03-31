Bolivia llega segura a definir la clasificación al Mundial tras el repechaje ante Irak

Se definen de una vez por todas a los dos clasificados del repechaje intercontinental en donde se llevará a cabo el duelo entre la selección de Irak y Bolivia rumbo a la Copa del Mundo 2026, un choque que llega cargado de tensión, donde ambos equipos buscarán mantener vivo el sueño mundialista en un escenario de máxima exigencia.

Por un lado, la selección de Irak llega a esta instancia tras una destacada campaña en las eliminatorias asiáticas. El conjunto asiático ha mostrado una evolución importante en su juego, pero Bolivia llega como favorito, con el apoyo de todo el país, de algunos sudamericanos y con un gran momento deportivo por parte de Miguelito Terceros, quien habló con seguridad de la clasificación de Bolivia.

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Esto pasará con Bolivia en el repechaje al Mundial

Bolivia afronta este repechaje con la ilusión de regresar a una Copa del Mundo, algo que no consigue desde Estados Unidos 1994. El equipo sudamericano, dirigido por Óscar Villegas, tuvo un proceso destacable en las eliminatorias de la Conmebol y logró meterse en la zona de repechaje gracias a resultados clave en la recta final.

La “Verde” confía en su capacidad ofensiva y en el talento de jugadores como Marcelo Martins, histórico goleador del combinado nacional, pero también de una joven promesa que ha sabido cargarse el equipo al hombro, Miguelito Terceros.

El mediocampista, con tan solo 21 años, se ha convertido en una de las piezas fundamentales en el planteamiento de Villegas. Ha conseguido marcar goles determinantes que lo llevaron hasta esta instancia y ahora quiere llevar al equipo rumbo al Mundial, lo cual no catalogó como una carga, sino como un privilegio.

"Es un momento lindo el que está viviendo el país. Tanto ellos (los aficionados) como nosotros (los futbolistas) nos merecemos estar en la próxima Copa del Mundo. Esperamos con ansia que llegue el partido para que podamos, de una vez, saber si vamos a la Copa del Mundo. La presión siempre va a estar y venimos trabajando la parte mental para que no nos juegue en contra. Llevar a Bolivia al Mundial no lo vemos como un peso, sino como un privilegio".

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¿Cuándo será el partido entre Irak vs Bolivia?

El duelo definitivo entre la escuadra asiática y la sudamericana se llevará a cabo el martes 31 de marzo sobre las 22:00, hora Colombia, en el Estadio BBVA.

¿En qué grupo del Mundial jugaría Bolivia?

Si Bolivia gana la final del repechaje intercontinental contra Irak, clasificaría al Grupo I de la Copa del Mundo 2026. En dicho grupo, la selección boliviana enfrentaría a Francia, Senegal y Noruega.

Su debut sería contra la Selección de Noruega el 16 de junio sobre las 17:00 hora Colombia.