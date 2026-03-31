Jugador de Selección Colombia cambiará de equipo en pleno Mundial 2026: se conoce destino

La Selección Colombia disputó dos partidos de la Fecha FIFA como preparación de cara al Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Sus rivales fueron europeos codeándose con rivales de peso y de experiencia mundialista como Croacia, subcampeona del mundo y Francia, dos veces campeona.

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Los resultados no fueron los esperados y para enfrentar a Costa Rica y Jordania días previos del Mundial, Néstor Lorenzo tendrá que sacar conclusiones de esta Fecha FIFA y llamar a otros posibles jugadores. Uno de ellos es nada más ni nada menos que Cristian Borja, lateral izquierdo que no estuvo convocado para estos dos encuentros.

De hecho, aunque en América de México a Cristian Borja le ha ido bien, el lateral izquierdo no ha vuelto a estar en una convocatoria desde junio de 2025 cuando disputó el juego ante Perú y estuvo en el banquillo de suplentes frente a Argentina en duelos de Eliminatorias rumbo al Mundial.

LA DECISIÓN INMINENTE DE AMÉRICA CON CRISTIAN BORJA

Antes de la Copa del Mundo de 2026, desde los medios mexicanos ya se está hablando sobre la salida de Cristian Borja. El lateral izquierdo acaba contrato a mediados del año, en medio de la Copa del Mundo en la que espera ganarse un espacio en esa lista de 26 jugadores disponibles.

En México ya avisan que la primera baja de América para el segundo semestre será la salida de Cristian Borja. El lateral deberá buscar un nuevo equipo en medio del Mundial a la espera de la decisión que tome Néstor Lorenzo. Las ‘Águilas’ saben que el contrato termina a mitad del año, y, pese a tener una cláusula para extender el vínculo, la medida de los directivos sería salir de un extranjero.

Por decisión institucional del equipo azulcrema, sacrificarían a Cristian Borja que se ha ganado a la afición de América que no es para nada fácil con un club e hinchada sumamente exigentes. El lateral izquierdo ya ganó una Primera División de México con las ‘Águilas’.

CUATRO LIGAS BUSCAN A CRISTIAN BORJA

Con esta información que llega de México, Cristian Borja tendrá que buscar nuevos aires para el segundo semestre del 2026. De hecho, ya se está hablando la posibilidad de que el lateral izquierdo ex Sporting Lisboa juegue en Arabia Saudita a sus 33 años.

Además de la opción de Arabia Saudita sin mayor novedad de los clubes interesados de dicha liga, el medio Postadeportes reveló que México, Colombia y Argentina también podrían quedarse con los servicios de Cristian Borja que espera sumar regularidad en lo que queda con el América.

Uno de esos interesados de México sería nada más ni nada menos que Cruz Azul, rival del Club América en un atractivo clásico mexicano. De ser referente y campeón con los azulcremas podría cambiar de vereda en la misma Ciudad de México.

LA COMPETENCIA QUE TENDRÁ CRISTIAN BORJA EN LA SELECCIÓN COLOMBIA

Para esta lista de 26 jugadores en la Fecha FIFA frente a Croacia y Francia, Néstor Lorenzo convocó solo a dos laterales izquierdos dejando afuera a otros que había tenido durante el proceso de Eliminatorias y previo al Mundial de 2026. Johan Mojica fue el dueño de ese costado en los dos partidos, mientras que Déiver Machado entró en segundos tiempos.

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Por su parte, a lo largo del proceso, Colombia también ha tenido a Cristian Borja y a Álvaro Angulo que no estuvieron en la Fecha FIFA ante las dos selecciones europeas. Borja tendrá que pelear con otros tres competidores en la posición para ganarse la convocatoria al Mundial.

Néstor Lorenzo dejó claro que para el Mundial tendrá en cuenta en su mayoría a los jugadores que han hecho parte de este camino mundialista. En ese sentido, estos cuatro laterales izquierdos pelearán para ganarse el cupo a Estados Unidos, Canadá y México.