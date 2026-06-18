EN VIVO México vs Corea del Sur | Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este jueves 18 de junio con uno de los partidos más atractivos de la segunda fecha del grupo A. México y Corea del Sur se enfrentarán en Guadalajara con la posibilidad de quedar muy cerca de la clasificación a los dieciseisavos de final. El juego será a las 8:00 p. m. (hora de Colombia).

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Así llegan México y Corea del Sur a la segunda fecha

Tanto mexicanos como surcoreanos llegan motivados después de haber ganado en su estreno. El Tri superó 2-0 a Sudáfrica, mientras que los asiáticos remontaron para imponerse 2-1 a República Checa.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre buscará apoyarse en el impulso de su afición y en los antecedentes favorables que tiene frente a Corea del Sur en Copas del Mundo. México derrotó a este rival en Francia 1998 y también en Rusia 2018.

Para este encuentro, una de las principales preocupaciones del cuadro local será la ausencia de César Montes, expulsado en la primera jornada. Edson Álvarez aparece como una de las alternativas para reforzar la zona defensiva.

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Por su parte, Corea del Sur intentará aprovechar su velocidad y dinámica de juego para complicar a los anfitriones. El equipo asiático cuenta con referentes como Kim Minjae, Hwang Inbeom y Son Heungmin, considerado su principal figura.

El ganador del partido llegará a seis puntos y se asegurará en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Todas las emociones de este compromiso, así como el seguimiento completo de la Copa del Mundo, podrán seguirse a través de DeportesRCN.com.