Revelan si Neymar se pierde lo que queda del Mundial 2026

Por un problema físico que arrastra desde hace varias semanas, Neymar Jr. se perdió el debut de la selección de Brasil ante Marruecos por el grupo C de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

¿Qué pasa con Neymar?

Después de ese juego, que quedó empatado, muchos hinchas del equipo sudamericano guardaron el anhelo de ver al exjugador del FC Barcelona de España ante Haití por la segunda jornada de la zona. Este duelo se llevará a cabo este viernes 19 de junio.



Sin embargo, el jugador, que ya entrenó con el grupo completo, no será tenido en cuenta por Carlo Ancelotti por precaución, para que no recaiga de su molestia. El jugador podría estar en los siguientes partidos de Brasil, por lo que no se perdería lo que queda de la Copa del Mundo 2026.

Neymar no estará ante Haití

“OFICIAL: Neymar Jr. se perderá el partido de Brasil contra Haití, fuera de la plantilla de Ancelotti. No se toman riesgos, ya que Ney Jr. regresó al entrenamiento completo del equipo hace solo 24 horas, construyendo su mejor condición”, dijo Fabrizio Romano, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

La noticia de Neymar Jr., como era de esperarse, se hizo viral a través de las diferentes redes sociales. Los hinchas esperan verlo en la tercera fecha y una eventual siguiente ronda.

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Reseña de la prensa brasileña

“Neymar trabajará para optimizar la fase final de su proceso de recuperación en el hotel The Ridge y el centro de entrenamiento de Columbia Park. Trabaja en dos periodos: además de entrenar en el campo, hace ejercicio en el gimnasio por la tarde, acompañado de los preparadores físicos Cristiano Nunes y Mino Fulco”, reseñó la prensa brasileña sobre el tema.



“El cuerpo técnico es cauteloso y no quiere saltarse pasos para garantizar que Neymar tenga la mejor recuperación posible. Por lo tanto, sigue siendo duda para el partido contra Escocia, el próximo miércoles, y la tendencia es que solo será utilizado en la segunda fase del Mundial, si Brasil se clasifica”, sentenció, entre otras cosas más.









