EN VIVO México vs. Sudáfrica | Inauguración - Copa Mundial de la FIFA 2026

La cuenta regresiva del Mundial llegó a cero días y oficialmente comenzará con el partido entre la Selección de México, una de las tres anfitrionas, y la de Sudáfrica, un curioso partido inaugural que también se vivió en la edición de 2010 cuando el conjunto africano también fue anfitrión.

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México iniciará su camino en el Mundial de 2026 con un desafío que, sobre el papel, parece accesible, pero que podría esconder más dificultades de las esperadas. La selección dirigida por Javier Aguirre debutará frente a Sudáfrica en la primera fecha de la fase de grupos, en un encuentro que marcará el comienzo de las aspiraciones del combinado azteca y la africana de realizar una destacada actuación ante su afición.

México vs Sudáfrica: cómo VER EN VIVO HOY fecha 1 del Mundial 11 de junio

Históricamente, los debuts mundialistas suelen ser determinantes para las aspiraciones de clasificación, por lo que sumar los tres puntos aparece como una obligación para el conjunto mexicano.

Como uno de los países anfitriones del torneo, México tendrá la presión y la motivación de jugar en casa. La expectativa es enorme alrededor del equipo nacional, que buscará aprovechar el apoyo de miles de aficionados para arrancar con una victoria que le permita tomar confianza desde el inicio de la competencia.

El partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica se disputará este jueves 11 de junio a partir de las 14:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio del Canal RCN y sus emociones también se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 14:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 16:00

Bolivia y Venezuela: 15:00

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Fixture de México en el Mundial