Néstor Lorenzo confirmó si Jhon Córdoba finalmente jugará el Mundial

Finalmente el conteo regresivo del Mundial llegó a cero y faltan pocas horas para que se dé el pitazo inicial que llenará de ilusión a las 48 selecciones participantes y entre las cuales está la Selección Colombia, la cual llega con expectativas bastante altas con las que piensan superar su participación en la Copa Mundial de 2014.

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La 'tricolor' tuvo un largo ciclo de preparación después de las eliminatorias, pero el estratega argentino dio a conocer la lista definitiva de los 26 jugadores convocados y en donde está Jhon Córdoba, uno de los delanteros más destacados, pero que llegó con una delicada lesión que le impidió estar en los duelos amistosos, aunque Néstor Lorenzo comenzó que ya estaría recuperado y entrenando con el grupo.

Néstor Lorenzo dio alentadora noticia con respecto a Jhon Córdoba

Una de las noticias que no calaron bien en la preparación de la Selección Colombia rumbo a la Copa Mundial y justo para la llegada a Bogotá en el amistoso ante Costa Rica, fue el tema de las molestias con las que llegó Jhon Córdoba desde Rusia. El atacante chocoano presentó una pequeña lesión en la rodilla relacionada al tendón y prendió las alarmas con el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México tan cerca.

Antes del proceso de concentración se empezó a evaluar su estado físico para ver si era prudente convocarlo y se determinó que el proceso de recuperación era factible. Desde su llegada ha entrenado de manera diferenciada y en el gimnasio como plan para regresar de la mejor manera y estar bajo las órdenes de Néstor Lorenzo.

Córdoba se unió al equipo de Néstor Lorenzo, ha venido trabajando de manera diferenciada y ello también ha hecho que pierda puntos para formar parte de la titular. Sin embargo está claro que Córdoba es una firma de gol asegurada y Néstor Lorenzo lo tiene claro.

El estratega ha estado trabajando de cerca junto al atacante y precisamente en la llegada de la 'tricolor' a suelo mexicano para afrontar su primer partido contra Uzbekistán reveló que ya se encontraba en mejor forma física y que entrenó de manera eficaz con el resto del equipo en San Diego.

"Va bien. Como es tendón es un tema delicado, pero lo vamos manejando día a día. Ya logró entrenar con el grupo, ya está bastante bien".

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.

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Fixture de Colombia en el Mundial