EN VIVO Napoli vs Osasuna | minuto a minuto y goles | 5 de agosto

La pretemporada europea continúa este miércoles 5 de agosto con un atractivo duelo entre Napoli y Osasuna, dos equipos que aprovecharán la jornada para seguir ajustando detalles antes del inicio oficial de la temporada 2026-27. El compromiso se disputará en el Estadio Teofilo Patini, ubicado en la municipalidad italiana de Castel di Sangro.

El conjunto español viajó a Italia en un vuelo privado especialmente dispuesto para este compromiso amistoso. Osasuna trasladó una delegación de 24 futbolistas, con la intención de darle minutos a la mayor parte de su plantilla y continuar con la preparación física y táctica del equipo para el nuevo curso.

Por el lado del Napoli, el partido representa su primer amistoso internacional de la pretemporada. El equipo napolitano afronta la campaña con la aspiración de volver a pelear por el título de la Serie A, por lo que este tipo de encuentros sirven para evaluar el estado del plantel y el funcionamiento del proyecto deportivo antes del arranque del campeonato italiano.

Se espera una buena presencia de aficionados en Castel di Sangro, una sede habitual de los trabajos de verano del Napoli. El duelo también genera interés por el contraste de estilos entre el campeón italiano y un Osasuna que no suele competir en el plano internacional.

Minuto a minuto de Napoli vs Osasuna

Napoli vs Osasuna: fecha, hora y cómo VER EN VIVO

El encuentro está programado para este miércoles 5 de agosto a las 6:30 p. m. de España; en Colombia, Ecuador y Perú, el partido será a las 11:30 a. m.; en Argentina, Uruguay y Paraguay comenzará a las 1:30 p. m.; mientras que en Estados Unidos será a las 12:30 p. m. (Washington y Miami), 11:30 a. m. (Chicago) y 9:30 a. m. (Los Ángeles).

El partido será transmitido por OsasunaTV.com, Onefootball, DAZN, Sky Sport y NOW TV. También puede seguir el minuto a minuto a través de @Osasuna en X.