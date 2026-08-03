Hace varios días se mencionó que el poderoso Real Madrid de España había llegado a un acuerdo con Fulham de la Premier League de Inglaterra para vender un porcentaje del centro delantero Gonzalo García Torres.

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El anuncio del traspaso

Y bien, este lunes 3 de agosto ambos clubes confirmaron la transferencia. El jugador de apenas 22 años continuará su carrera deportiva en el fútbol inglés. Hay mucha expectativa por cómo le irá en su nueva liga.

“Gonzalo llegó al Real Madrid en 2014 con tan solo 10 años y ha formado parte de nuestro club durante once temporadas. Defendiendo la camiseta del primer equipo ha ganado 1 Mundial de Clubes y 1 Liga”, escribió el equipo español.

¿Cómo le irá a Gonzalo en la Premier?

“Gonzalo siempre ha representado de manera ejemplar los valores del Real Madrid. Nuestro club le agradece su compromiso y su entrega en todos estos años. El Real Madrid, que siempre será su casa, le desea a él y a su familia lo mejor en esta nueva etapa de su vida”, añadió.



En el Mundial de Clubes de la FIFA 2025, Gonzalo mostró su talento con el Real Madrid. Sin embargo, en la liga española y en la Uefa Champions League no pudo mantener su nivel.

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El Madrid sigue trabajando en el mercado

“El Club se complace en anunciar el fichaje de Gonzalo García procedente del Real Madrid por una tarifa no revelada. El muy valorado delantero, de 22 años, ha firmado un contrato de cinco años, que lo vincula a Craven Cottage hasta el verano de 2031, con una opción del Club para extenderlo por otros 12 meses”, anunció, por su parte, el conjunto inglés.



Real Madrid sigue trabajando en el mercado de fichajes de cara al inicio de la nueva temporada, en la que está obligado a ganar la Liga de Campeones de Europa. Se esperan más salidas y llegadas.