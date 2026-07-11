EN VIVO Noruega vs Inglaterra | cuartos de final Copa del Mundo 2026

Llegan los últimos partidos de la instancia de los cuartos de final del Mundial 2026 y uno de los compromisos más esperados es sin duda alguna el de Noruega, la revelación del certamen, contra una de las más experimentadas y llena de grandes figuras como lo es Inglaterra.

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El duelo se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, escenario que le abrirá las puertas a los goles de Erling Haaland y Harry Kane, quienes liderarán el partido de principio a fin en busca de un cupo a la semifinal del certamen.

Noruega vs Inglaterra: cómo VER EN VIVO HOY 10 de julio cuartos de final del Mundial

El partido entre la Selección Noruega contra Inglaterra por los octavos de final de la Copa del Mundo se disputa este sábado 11 de julio a partir de las 16:00 de la tarde (hora Colombia) en el El Hard Rock Stadium.

El compromiso tendrá transmisión EN VIVO por DGO, Paramount Plus y el Canal de LaFM en YouTube. Sin embargo, las emociones y actualizaciones de las jugadas más importantes del encuentro las podrá encontrar en la página web de Deportes RCN.

Colombia, Ecuador y Perú: 16:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:00

Bolivia y Venezuela: 17:00

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¿Cuándo inician las semifinales de la Copa Mundial?

Por el momento ya hay una llave de semifinales definida hay una selección semifinalista en donde el cupo por el paso a la final se lo juegan Francia tras haber vencido a Marruecos por un marcador de 2-0 y también España, la cual clasificó con un gol agónico de Merino que dejó el 2-1 frente a Bélgica.

Esta nueva instancia la iniciará justamente el equipo de Deschamps y De la Fuente el martes 14 de julio sobre las 14:00 hora Colombia con el ganador de la llave entre España vs Bélgica.

Mientras que la otra semifinal se disputará el miércoles 15 de julio también a las 14:00 hora Col y saldrá de los ganadores entre Noruega vs Inglaterra y Argentina vs Suiza los cuales jugarán el sábado 11 de julio.