EN VIVO Nueva Caledonia vs Jamaica - minuto a minuto y goles -repechaje internacional

La selección de Nueva Caledonia se enfrentará este jueves 26 de marzo a Jamaica en el estadio Akron de Guadalajara, en un duelo correspondiente a la repesca intercontinental rumbo al Mundial 2026. El compromiso está programado para las 21:00 (hora local) y contará con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera.

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La actualidad de Nueva Caledonia

El equipo oceánico llega a esta instancia tras ser la gran sorpresa de las eliminatorias de la Confederación de Fútbol de Oceanía, donde logró eliminar a Tahití para quedarse con el cupo al repechaje. Nueva Caledonia, una isla con menos de 300.000 habitantes, presenta una nómina de 26 jugadores bajo la dirección técnica de Johann Sidaner, en su mayoría semiprofesionales.

Dentro de su plantilla destaca Angelo Fulgini, futbolista del Al-Taawoun FC de Arabia Saudita, quien aparece como su principal referente. Entre los nombres que perfila el entrenador para el partido están Rocky Nyikeine en el arco; Bernard Iwa-Lössi, Henri Welepane-Magenta y Fonzy Ranchain en defensa; además de Jekob Jeno, Joris Kenon y Didier Simane en zona media.

El presente de Jamaica

Por su parte, Jamaica afronta el compromiso con una base de jugadores que militan en ligas como la MLS y la Premier League. Su capitán es el arquero Andre Blake, del Philadelphia Union, mientras que en ataque destacan Leon Bailey, del Aston Villa, Demarai Gray y Renaldo Cephas. El ganador de este encuentro se medirá el próximo martes ante la República Democrática del Congo por un cupo al grupo K del Mundial, donde ya están Colombia, Portugal y Uzbekistán.

Nueva Caledonia vs Jamaica: cómo VER EN VIVO HOY jueves 26 de marzo

El partido amistoso Nueva Caledonia vs Jamaica se disputará este jueves 26 de marzo a partir de las 22:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win Sports, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 22:00

España: 04:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 00:00

Bolivia y Venezuela: 23:00

Estados Unidos: 21:00 (D.C.) - 22:00 (Chicago) - 20:00 (California)

México: 21:00