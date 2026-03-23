La Selección Colombia, atenta: ¿La lesión de Cristiano Ronaldo lo complica para el Mundial?

Cristiano Ronaldo no fue convocado por Portugal para los amistosos de marzo ante México y Estados Unidos debido a una lesión muscular leve, según confirmó el propio seleccionador Roberto Martínez. La ausencia del delantero generó preocupación inicial, pero desde el cuerpo técnico se encargaron de bajar la tensión alrededor del estado físico del capitán portugués.

De acuerdo con lo explicado por Martínez al momento de anunciar la convocatoria, la situación de Ronaldo no compromete su presencia en la Copa del Mundo de 2026. El entrenador fue claro al señalar que se trata de una molestia menor y que el objetivo principal es permitirle recuperarse plenamente de cara a lo que viene en el calendario internacional.

Portugal explicó la lesión de Cristiano Ronaldo

“No está en riesgo. Es una lesión leve. Es una lesión muscular, es una lesión que creemos que para poder volver necesitará una o dos semanas. No es un periodo muy largo”, explicó Roberto Martínez. Además, el seleccionador valoró la condición física del atacante y aseguró que lo hecho por Cristiano en la temporada demuestra que atraviesa un buen momento desde lo atlético.

La molestia física de Ronaldo se produjo en un partido de la Saudi Pro League con Al Nassr frente a Al Fayha. Tras ese encuentro, el portugués inició un proceso de rehabilitación en España y también se perdió compromisos recientes con su club, precisamente para enfocarse en la recuperación.

Así las cosas, en Portugal optaron por no arriesgar a su máxima figura en esta doble fecha amistosa ante selecciones de la Concacaf. La idea, más allá de la baja puntual, es administrar cargas en un futbolista de 41 años que apunta a disputar en 2026 el que sería su sexto Mundial, un registro histórico en el fútbol internacional.

El mensaje de Martínez también deja ver que, más que una alarma médica, la ausencia responde a una decisión preventiva. Portugal entiende que Cristiano sigue siendo una ficha importante en la estructura del equipo y por eso prefiere darle descanso en marzo, evitando cualquier recaída a pocos meses de la Copa del Mundo.

Fechas del Mundial 2026

Cabe recordar que el Mundial de 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México. Portugal ya tiene un ojo puesto en esa cita, y por eso cada novedad alrededor de su principal referente genera atención, más aún cuando se trata de un jugador con el peso histórico y competitivo de Cristiano Ronaldo.

¿Cuándo se juega Colombia vs Portugal?

Para Colombia, la noticia también resulta relevante, pues la Selección comparte grupo con Portugal en la Copa del Mundo. Ambos equipos integran el grupo K y se verán las caras el 27 de junio de 2026, en un duelo que desde ya aparece como uno de los más atractivos de la fase de grupos.

Por ahora, el panorama es tranquilizador para el entorno luso: Cristiano Ronaldo tiene una lesión muscular, sí, pero no de gravedad. La previsión del cuerpo técnico apunta a que estaría de regreso en una o dos semanas, con tiempo suficiente para retomar ritmo competitivo y llegar en buenas condiciones al gran objetivo de Portugal: el Mundial.