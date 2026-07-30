EN VIVO O'Higgins vs Boca Juniors | Copa Sudamericana 2026

Sigue adelante la definición de la repesca de la Copa Sudamericana y sin duda, el compromiso entre O'Higgins y Boca Juniors es uno de los más llamativos de la jornada de fútbol internacional.

El conjunto chileno afronta el compromiso con la ilusión de hacerse fuerte en casa y aprovechar el apoyo de su afición para tomar ventaja frente a uno de los clubes más históricos del continente. O'Higgins sabe que conseguir un buen resultado como local puede ser determinante antes de definir la serie.

Por su parte, Boca Juniors llega con la obligación de demostrar su jerarquía internacional. El equipo argentino intentará imponer su experiencia en este tipo de competencias para regresar a Buenos Aires con un resultado favorable que lo acerque al objetivo de avanzar en la Sudamericana.

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El encuentro promete emociones de principio a fin, con dos estilos de juego diferentes y la presión propia de una eliminatoria continental. Mientras O'Higgins buscará sorprender con intensidad y orden táctico, Boca apostará por el peso de su plantilla y la calidad de sus principales figuras.

Con el boleto a la siguiente ronda en juego, ambos equipos afrontarán un partido en el que cada detalle puede marcar la diferencia. Se espera un duelo intenso, disputado y con el ambiente característico que solo la Copa Sudamericana puede ofrecer.

¿Montero titular en Boca Juniors?

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Sigue la polémica en el mundo Boca Juniors por las actuaciones de Álvaro Montero en los primeros compromisos de la temporada, pues la caída del club en la última fecha de la Liga Argentina dejó varias dudas entre la afición, por lo que el colombiano deberá demostrar su nivel en próximos compromisos.

Hora y Canal para ver O'Higgins vs Boca Juniors

El compromiso entre O'Higgins y Boca Juniors de la Copa Sudamericana se vivirá este jueves 30 de julio desde las 19:30 horas y se podrá ver por Disney+.