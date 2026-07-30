Cruzeiro le busca reemplazo a Sinisterra: un extremo colombiano sería el elegido

Parece que el Cruzeiro empieza a llegar a su límite con el estado físico de Luis Fernando Sinisterra Lucumí. El extremo de Santander de Quilichao, Cauca ya suma una quinta lesión desde que llegó a la institución brasileña y su poca regularidad por estos aspectos infortunados han mermado al colombiano.

Lea también Luis Sinisterra se perdería lo que resta del 2026: Cruzeiro dio reporte negativo

Y es que, en la fecha pasada del Brasileirao contra el Botafogo, Luis Sinisterra fue a buscar un balón y en el pique para conseguir hacerse con la pelota sintió un pinchazo. Una molestia muscular que lo dejó afuera del partido durante la primera mitad.

Luis Sinisterra se vio muy afectado después de esta situación. El extremo salió llorando de la cancha y se preveía lo peor con la lesión del caucano. Por esta razón, Cruzeiro ya estaría pensando en el fichaje de un extremo y el elegido sería nada más ni nada menos que Yáser Asprilla.

YÁSER ASPRILLA EN EL RADAR DE CRUZEIRO TRAS LA LESIÓN DE LUIS SINISTERRA

Todo parece indicar que las lesiones hacen que Cruzeiro empiece a replantear el futuro de Luis Sinisterra. El ex Bournemouth debía regresar a Inglaterra, pero el equipo de Belo Horizonte mantuvo al jugador en Brasil pese a las cuatro lesiones que ya había tenido y a la poca regularidad por este tipo de situaciones.

Bajo este panorama, buscarían en el mercado a Yáser Asprilla que no cuenta con la suerte deseada ni en la Selección Colombia, ni tampoco en clubes. El extremo chocoano pertenece al Girona, pero no tiene mucha regularidad en el equipo español ni tampoco en el Galatasaray en un nuevo préstamo que tuvo.

Lea también Incertidumbre con Yaser Asprilla en Turquía: decisión en Galatasaray

De acuerdo con el periodista turco especializado en el mercado de fichajes, Ekrem Konur, “Cruzeiro está considerando un movimiento por el extremo colombiano del Girona, Yáser Asprilla. El nombre del jugador fue propuesto y aprobado por la directiva”.

Además, el periodista dejó claro que el problema es el salario y la opción de compra. Tampoco ha habido negociaciones todavía, “el alto salario y el valor de la opción de compra siguen siendo obstáculos; los esfuerzos continúan para convencerlo de jugar en Brasil. No hay conversaciones oficiales aún, la situación se ve como complicada”.

LUIS SINISTERRA ESTARÍA AFUERA POR LO QUE RESTA DE TEMPORADA

Cruzeiro escribió en sus redes sociales que, “Sinisterra fue sometido a exámenes, este lunes, que diagnosticaron una importante lesión en el muslo izquierdo. Debido a la complejidad del caso, el club realizará nuevos exámenes en los próximos días para definir el tratamiento a seguir”.

El tema es que, todo parece indicar que la lesión sería más delicada de lo esperado. Según el medio Central da Toca y Samuca TV, el extremo colombiano estaría afuera de las canchas por más de seis meses, perdiéndose así lo que resta del Brasileirao.

Lea también Bayern se lució sin Luis Díaz: goleada monumental con doblete de su suplente

Samuel Venâncio de Central da Toca infirmó que, “la lesión de Sinisterra se produjo en una zona donde nunca se había lesionado en toda su carrera. Es una lesión grave que afecta a una parte del muslo, concretamente al tendón. Sinisterra necesitará cirugía. Cuando se produce una lesión muscular que requiere tratamiento quirúrgico, significa que la lesión es extremadamente grave. Es poco probable que Sinisterra juegue este año".

Además, señaló que, “es una lesión muy importante. Sinisterra, desde que había vuelto a jugar con cierta frecuencia, había cambiado todos sus hábitos, en cuanto a alimentación y sueño. Cruzeiro le había hecho un examen que contribuía negativamente a que sufriera lesiones recurrentes. Pero esta, ahora, es una lesión que no había tenido en su carrera, en una parte del cuerpo que nunca se había lesionado, y el diagnóstico es el peor posible”.