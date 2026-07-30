Sanción ejemplar para Junior en el duelo contra Millonarios

La Liga Betplay 2026 de clausura continuará su rumbo con el marco de la fecha 2 en donde uno de los partidos que se robará todas las miradas será el de Junior de Barranquilla contra Millonarios, el cual se disputará en el Estadio Romelio Martínez.

Este encuentro no solamente es atractivo por la grandeza, historia, rivalidad y cantidad de jugadores destacados con los que cuenta cada una de las escuadras, sino porque justo para este compromiso, Dimayor le habría impuesto una drástica sanción a Junior de Barranquilla.

Junior se queda con apoyo limitado contra Millonarios por sanción de Dimayor

Tras la primera fecha de la Liga Betplay disputada, varios resultados fueron sorpresivos y se sufrieron duros golpes, justamente para Millonarios, el cual perdió contra Bucaramanga en condición de local, y para Junior, quien se marchó con las manos vacías del Murillo Toro tras caer contra Deportes Tolima.

Ahora, ambas escuadras están obligadas a empezar a sumar resultados positivos para afianzarse de manera temprana en la parte alta de la tabla de posiciones y podrán hacerlo precisamente cuando se vean frente a frente en el marco de la fecha 2 de la competencia.

Sin embargo, para este enfrentamiento habría un contratiempo para Junior, el cual confirmó a través de sus redes sociales que deberá cumplir una sanción impuesta por el Comité Disciplinario del Campeonato de la Dimayor, una medida que tendrá impacto directo en el compromiso frente a Millonarios por la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2026.

Esta decisión aplica para sus próximos dos encuentros como local con la tribuna Norte del estadio Metropolitano Roberto Meléndez cerrada al público. Ello por los hechos registrados durante el partido de ida de la final de la Liga BetPlay I-2026 entre Junior y Atlético Nacional. Según explicó el club, el Comité determinó la existencia de conductas relacionadas con el uso de objetos inflamables y otros actos de violencia que afectaron el normal desarrollo del encuentro.

¿Cuándo será el partido entre Junior vs Millonarios?

Este encuentro entre dos de los grandes del Fútbol Profesional Colombiano se llevará a cabo en el Estadio Romelio Martínez el sábado 1 de agosto sobre las 20:15 hora local.

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Tabla de posiciones de la Liga Betplay 2026-II

Posición Equipo Puntos

1 Once Caldas 3

2 América 3

3 Deportivo Cali 3

4 Medellín 3

5 Águilas Doradas 3

6 Tolima 3

7 Bucaramanga 3

8 Llaneros 3

9 Fortaleza 1

10 Alianza 1

11 Atlético Nacional 0

12 Boyacá Chicó 0

13 Pasto 0

14 Junior 0

15 Santa Fe 0

16 Millonarios 0

17 Deportivo Pereira 0

18 Internacional de Palmira 0

19 Jaguares 0

20 Cúcuta Deportivo 0