EN VIVO Países Bajos vs Ecuador - minuto a minuto y goles - Fecha FIFA

Las selecciones de Ecuador y Países Bajos se enfrentarán este martes en el Philips Stadion, en un partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA que servirá como preparación de cara al Mundial de 2030.

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El equipo dirigido por Sebastián Beccacece llega tras empatar 1-1 ante Marruecos en Madrid y buscará su primer triunfo en la historia frente al conjunto neerlandés, al que ha enfrentado en dos ocasiones, con saldo de una derrota y un empate, este último en el Mundial de Qatar 2022.

Ecuador atraviesa una racha de 16 partidos sin perder desde septiembre de 2024, con seis victorias y diez empates, destacándose por ser una de las defensas menos vulneradas de Sudamérica, aunque también con dificultades en la generación ofensiva. Para este compromiso no podrá contar con el defensor Piero Hincapié debido a una lesión sufrida en el partido anterior.

Por su parte, Países Bajos llega tras vencer 2-1 a Noruega, con anotaciones de Virgil van Dijk y Tijjani Reijnders, en un equipo dirigido por Ronald Koeman, que mantiene una base consolidada y un estilo enfocado en el orden defensivo y las transiciones rápidas.

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Países Bajos vs Ecuador: cómo VER EN VIVO HOY martes 31 de marzo

El partido amistoso Países Bajos vs Ecuador se disputará este martes 31 de marzo a partir de las 13:45 (hora peruana). El duelo se podrá ver en Disney+, Canal del Fútbol, fubo TV y ViX; y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 13:45

España: 19:45

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 15:45

Bolivia y Venezuela: 14:45

Estados Unidos: 12:45 (D.C.) - 13:45 (Chicago) - 11:45 (California)

México: 12:45