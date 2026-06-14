EN VIVO Países Bajos vs Japón | Copa Mundial de la FIFA 2026

Las emociones del Mundial no paran de llegar y junto con ello llega otro de los encuentros más importantes de la fase de grupos y el cual podría empezar a definir desde ya el liderato del Grupo F.

Los protagonistas de este primer duelo del Grupo F son Países Bajos y Japón, dos selecciones fuertes, que llegan con grandes ambiciones con respecto a su participación en el certamen mundialista y también con varias figuras destacadas en cada una de sus plantillas.

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Países Bajos vs Japón: cómo VER EN VIVO HOY 14 de junio el Mundial

Aunque nunca ha logrado conquistar el título mundial, la selección neerlandesa presume de tres finales disputadas. Mientras que Japón llega dispuesto a desafiar los pronósticos y mantener la imagen que han dejado al sorprender al mundo al superando a Alemania y España durante la fase de grupos del Mundial 2022.

Este encuentro se disputará el domingo 14 de junio a partir de las 15:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio del Canal RCN y su señal en YouTube, al igual que el canal de LaFM, y sus emociones también se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:00

Bolivia y Venezuela: 16:00

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Próximo partido del Grupo F

El partido entre Suecia y Túnez por la primera fecha del Grupo F del Mundial 2026 se disputará el 15 de junio de 2026 en el Estadio Monterrey, en Monterrey, México, sobre las 21.00 hora Colombia.