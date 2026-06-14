VIDEO - Curazao hace historia en el Mundial con golazo ante Alemania

La primera gran sorpresa del Mundial 2026 se dio en el Estadio de Houston, todo gracias a un nombre que ya quedó grabado en la historia del fútbol de Curazao y de la Copa Mundial.

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Iniciaron los partidos del Grupo F en donde Alemania y Curazao serían los protagonistas, y aunque el favoritismo era para el cuadro europeo apareció Livano Comenencia, quien anotó el gol del empate 1-1 frente a Alemania en el primer tiempo del debut de ambas selecciones y desató la euforia de una afición que sueña con una campaña inolvidable.

VIDEO: Gol de Curazao frente a Alemania

El partido había comenzado tal y como se esperaba, con Alemania tomando la iniciativa desde el inicio, adueñándose de la posesión del balón y encontró la ventaja temprana gracias a su presión alta y la definición de Felix Nmecha.

Sin embargo, la emoción duró poco, ya que Curazao nunca renunció a competir. Ordenado en defensa y buscando transiciones rápidas, el equipo dirigido por Dick Advocaat encontró espacios cuando los alemanes adelantaron líneas.

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En una de esas jugadas llegó el momento que quedará grabado en la memoria del fútbol curazoleño, ya que justo en el minuto 21 Curazao recuperó el balón en campo propio y lanzó un contragolpe veloz. La acción terminó en los pies de Livano Comenencia, quien aprovechó un desajuste defensivo para quedar frente a Neuer y sacar un potente remate de pierna izquierda para colocar el 1-1.

La celebración fue inmediata. Compañeros y cuerpo técnico corrieron a abrazar al atacante, consciente de que acababa de marcar uno de los goles más importantes en la historia de la selección de Curazao. El 1-1 no solo significó el empate ante una potencia mundial, sino también el primer gran impacto del país en una Copa del Mundo.

Próximo partido del Grupo E

El partido entre las selecciones de Costa de Marfil y Ecuador se disputará el domingo 14 de junio de 2026 en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos, como parte de la primera jornada del Grupo E del Mundial 2026.