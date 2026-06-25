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Mundial 2026

EN VIVO Paraguay vs Australia | Copa Mundial de la FIFA 2026

Los paraguayos buscan sellar la clasificación, pero su rival en la tercera fecha tiene la misma aspiración.
Daniel Chalela Ambrad
Paraguay vs Australia
Paraguay vs Australia // PES Logos
Copa Mundial 2026 Canada/México/Estados Unidos
Fase de Grupos - Fecha 3
Paraguay Paraguay
Programado
Australia Australia
Estadísticas del partido

Se vive la última jornada de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 con la presencia del Grupo D que cierra la jornada del jueves 25 de junio. Paraguay se medirá contra Australia en un vibrante partido entre dos selecciones que aspiran por sellar la clasificación.

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En la última fecha del Grupo D, Paraguay sumó sus primeros tres puntos en la competencia al superar por la mínima diferencia a su similar de Turquía. Con este resultado, en caso de que los paraguayos empaten ante Australia, seguramente tendrán definida la clasificación con cuatro unidades.

Gustavo Alfaro se juega las últimas cartas para hacer historia con Paraguay y clasificar a los dieciseisavos de final. Además, el seleccionado paraguayo quiere ganar por primera vez en los Mundiales dos partidos seguidos. Esa es la meta que se pone en la cabeza el entrenador argentino.

Para este compromiso, Paraguay no podrá contar con Miguel Almirón que fue expulsado después de taparse la boca para decirle algo a un rival. Una jugada que ha generado mucha polémica con el nuevo reglamento y que no se midió de la misma forma con Jude Bellingham en Inglaterra vs Ghana. El reemplazo de Almirón sería el brasileño paraguayo, Mauricio.

Mientras tanto, Australia arrancó este certamen con una victoria ante Turquía con una diferencia de dos goles. En la siguiente fecha cayeron contra Estados Unidos y con tres unidades están cerca de sellar la clasificación en el segundo puesto.

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Australia necesita volver a encontrar su mejor fútbol después de no lograr la victoria contra Estados Unidos en la segunda fecha. Los oceánicos, que juegan en la confederación asiática aspiran ser segundos sin ningún problema y dar un golpe a la Conmebol.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE PARAGUAY VS AUSTRALIA POR EL MUNDIAL 2026 ESTE JUEVES 25 DE JUNIO

Este encuentro se disputará el jueves 25 de junio a partir de las 21:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio de DSports. También podrá ver todo acerca del Mundial por el Canal RCN y Deportes RCN.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO PARAGUAY VS AUSTRALIA

Colombia, Ecuador y Perú: 9:00 P.M.

México: 8:00 P.M.

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Bolivia, Chile y Paraguay: 10:00 P.M.

Argentina. Brasil, Paraguay y Uruguay:11:00 P.M.

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