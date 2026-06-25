Medellín rompería el mercado con oferta a goleador mundialista de Uruguay: así avanzan

A partir de julio, el mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-II espera dar de qué hablar, especialmente porque ya ha habido movimientos de diferentes equipos. Medellín carga con la presión de ser protagonista en la competencia, regresar a los cuadrangulares semifinales e intentar llegar a la final.

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Además de las responsabilidades que tiene en el rentado local, Medellín también espera llegar lejos en la Copa Sudamericana que es el torneo que todavía tiene en el plano internacional. En los Play-Offs de los octavos de final tendrán que enfrentar a Vasco da Gama y por esta razón, buscarían el fichaje de un goleador uruguayo.

Se trata nada más ni nada menos que de Nicolás ‘Diente’ López que ha marcado historia en clubes como Tigres de México, Internacional de Porto Alegre, y en Europa con la Roma, Udinese, Hellas Verona y en España con el Granada. El delantero dejó huella en las selecciones juveniles de Uruguay.

LA OFERTA DEL MEDELLÍN A NACIONAL DE URUGUAY POR NICOLÁS LÓPEZ

Actualmente, Nicolás López juega en Nacional de Uruguay dirigido por Jorge Bava y en próximos días, su destino podría cambiar por la oferta que envió Medellín. El cuadro ‘Poderoso’ pretende dar un golpe en el mercado y quedarse con un delantero que suma 464 partidos y 134 anotaciones en clubes.

Pese a que no tuvo la mejor suerte en la selección de Uruguay absoluta, Nicolás López disputó el Mundial Sub-20 del 2013 siendo uno de los goleadores con cuatro anotaciones, a solo dos tantos del máximo artillero que cerró la competencia orbital en Turquía con seis. En ese certamen ganó el Balón de Plata siendo el segundo mejor jugador.

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Nicolás López no ha tenido la regularidad deseada entre lesiones y presentaciones flojas, pero eso no quita que sea un gran goleador. Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional de Uruguay afirmó en Carve Deportiva que ha habido ofertas por el ‘Diente’ López, “yo se las trasladé al padre, una de Sporting Cristal y otra de Independiente Medellín. Creo que una iba a prosperar, pero al final decidieron esperar y se decantaron por otro jugador”.

MEDELLÍN SIGUE VIVO EN LA NEGOCIACIÓN CON NICOLÁS LÓPEZ

Todo parece indicar que el equipo que se decantó por otro delantero fue Sporting Cristal y esto abre la puerta para que Medellín siga intentando cerrar el vínculo del delantero uruguayo que tiene todavía contrato con Nacional hasta diciembre de 2026.

Nacional rechazó la primera oferta de Medellín, dado que la consideraron baja frente a las pretensiones que pedían los charrúas. El ‘Poderoso’ que estrena entrenador con Luis Amaranto Perea espera mejorar las condiciones y enviar otra propuesta formal para intentar convencer a los directivos uruguayos.

Para que Medellín pueda llegar a convencer a Nacional de Uruguay y al entorno del jugador tendrían que ofrecer más dinero de lo que dieron en la primera oferta enviada, y, además, definir un contrato por año y medio.

EL FICHAJE QUE YA CONFIRMÓ MEDELLÍN

A la espera de definir el futuro de Nicolás López con los intereses del Deprotivo Independiente Medellín, el club ya confirmó a su primer fichaje para la Liga BetPlay 2026-II. Se trata de otro uruguayo, pero en este caso, es un defensa que ya ha tenido pasos por el cuadro ‘Poderoso’.

Los antioqueños no perdieron tiempo y confirmaron de manera oficial el fichaje de Joaquín Varela. El zaguero volverá a tener un ciclo en el equipo después de su paso por Águilas Doradas. Este será su cuarta experiencia en Medellín después de jugar en las temporadas 2023, 2024 y 2025.

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De esa manera, el zaguero central se convirtió en el primer fichaje del Medellín con un vínculo de tres años. Habrá que esperar qué otros movimientos hará el club bajo las riendas de Luis Amaranto Perea. El que también interesa es Mateo Puerta, lateral derecho que actualmente está en Santa Fe.