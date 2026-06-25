Neymar revolucionó al mundo con su debut: “No necesita 90 minutos”

Tras pasar por una dura lesión y una recuperación lenta, Neymar Jr volvió a ser protagonista con el Santos de Brasil sumando regularidad poco a poco para apuntarle nada más ni nada menos que al Mundial del 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

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Llegó la convocatoria, pero infortunadamente llegó a la concentración con una lesión con un edema que volvió a prender las alarmas en el camino de Neymar que esperaba regresar a usar la camisa amarilla de Brasil en el Mundial. Se perdió los primeros dos juegos y regresó contra Escocia.

Carlo Ancelotti sentenció que el astro brasileño estaba disponible para jugar en la tercera fecha, y ahí apareció la opción de disputar minutos ante Escocia. El astro brasileño entró faltando veinte minutos para el final y metió miedo en una defensa escocesa que estuvo más pendiente en marcar al jugador del Santos.

THIERRY HENRY ELOGIÓ A NEYMAR TRAS SU DEBUT EN EL MUNDIAL 2026

Sin duda alguna, este Mundial tiene el prestigio de que las figuras de las selecciones más importantes están jugando, tal vez sus últimos minutos en la Copa del Mundo. Ahí aparece Neymar que volvió a ser protagonista en los últimos veinte minutos contra Escocia.

El partido ya estaba resuelto con un 0-3 a favor de los brasileños que tampoco sufrieron. Neymar entró y con pocos minutos, generó opciones y revolucionó en el ataque. De hecho, grandes figuras mundiales como Thierry Henry o Rio Ferdinand elogiaron al extremo del Santos.

Thierry Henry afirmó que, “el partido cambió en el momento en que Neymar entró. Eso es lo que hacen los mejores jugadores. No necesitan 90 minutos para dejar su huella en un encuentro. Jugó alrededor de 20 minutos y aun así logró crear tres ocasiones. Eso te dice todo sobre su calidad. No se trata solo de goles o asistencias, se trata de cómo ve el juego y de qué tan rápido puede desbloquear una defensa. Cada vez que recibía el balón, Escocia tenía que reajustarse. Estaba planteando preguntas, encontrando espacios y creando oportunidades para sus compañeros”.

Además, el francés agregó que, “Brasil inmediatamente se veía más peligrosa en el ataque. Lo que siempre miro es la influencia. ¿Puede un jugador cambiar el ritmo de un partido? ¿Puede hacer que la oposición se sienta incómoda? Neymar hizo exactamente eso esta noche.

A pesar de todo el talento que tiene Brasil, Neymar aún aporta algo único. A veces, un breve cameo es suficiente para recordarle a todos por qué ha sido uno de los jugadores más importantes para esta generación del fútbol brasileño”.

RIO FERDINAND TAMBIÉN ELOGIÓ A NEYMAR

Además de Thierry Henry que dedicó palabras a Neymar en su cuarto Mundial, Rio Ferdinand también se sumó a los elogios para con el astro brasileño que revolucionó el ataque en la victoria de Brasil. De por sí, ya ganaban con un cómodo 0-3 y Ney llegó para inquietar a la defensa escocesa.

El inglés sentenció que, “escucha, por esto los jugadores de élite son diferentes. Neymar entra por unos 20 minutos y de inmediato parece el jugador más creativo en el campo. La gente se obsesiona con los goles y asistencias, pero mira el partido como se debe. En el momento en que entró, Brasil empezó a jugar con más confianza, más propósito y más amenaza. Creó tres ocasiones en un corto período y cada vez que tocaba el balón, Escocia parecía nerviosa. Ese es el efecto que tienen los mejores jugadores. Hacen que los defensas duden de sí mismos.

Lo que me impresionó no fueron solo los números, fue el control. Ralentizó el juego cuando lo necesitaba, lo aceleró cuando había oportunidad y constantemente buscó dañar al rival. Brasil tiene algunos talentos jóvenes excepcionales, pero Neymar aún les da ese nivel extra de calidad e imaginación. Veinte minutos fueron suficientes para recordarle a todos que cuando está en forma y confiado, sigue siendo un problema enorme para cualquier equipo en el fútbol mundial”.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.