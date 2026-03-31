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Selección de Perú

EN VIVO Perú vs Honduras - minuto a minuto y goles - Fecha FIFA

Siga las emociones del partido que se disputará en el estadio Municipal de Butarque.
Deportes RCN Agencia Efe
EN VIVO Perú vs Honduras - minuto a minuto y goles - Fecha FIFA
EN VIVO Perú vs Honduras // Pixabay y Pes Logos
Amistosos internacionales 2026
Amistosos 1
Perú Perú
En Vivo
45'
1 - 1
Honduras Honduras
Estadísticas del partido

Las selecciones de Perú y Honduras se enfrentarán este martes 31 de marzo en un partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA, el cual se disputará en territorio español, específicamente en la ciudad de Leganés (Madrid).

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El compromiso marcará el debut oficial de José Francisco Molina como director técnico del combinado hondureño, tras haber sido designado en enero luego de la salida del colombiano Reinaldo Rueda.

Honduras llega a este encuentro luego de instalar su concentración en Segovia y realizar trabajos preparatorios en Alcalá de Henares, en donde Molina dirigió su primera sesión de entrenamiento al frente del equipo, de cara a este compromiso internacional.

Además, en la previa del partido, la selección ‘catracha’ presentó sus nuevas equipaciones para la temporada, diseñadas por la marca Joma, en un evento realizado en Portillo de Toledo, donde los jugadores desfilaron con uniformes en tonos azul, blanco y negro, confeccionados con materiales técnicos y reciclados.

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Perú vs Honduras: cómo VER EN VIVO HOY martes 31 de marzo

El partido amistoso Perú vs Honduras se disputará este martes 31 de marzo a partir de las 13:00 (hora peruana). El duelo se podrá ver en Andina de TV, Movistar Deportes, fubo TV, FOX Deportes, Telecadena 7 y 4 y Canal Deportes TVC; y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 13:00
España: 19:00
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 15:00
Bolivia y Venezuela: 14:00
Estados Unidos: 12:00 (D.C.) - 13:00 (Chicago) - 11:00 (California)
México: 12:00

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