Definidas las finales del repechaje UEFA al Mundial 2026

El repechaje europeo rumbo a la Copa del Mundo 2026 ya tiene definidos sus cruces de final, luego de que este jueves 26 de marzo se disputaran las llaves de semifinales, dejando una jornada cargada de emociones, goles y definiciones apretadas.

Resultados repechajes europeos

Uno de los duelos más parejos fue el que protagonizaron Turquía y Rumania, con victoria por la mínima para los turcos (1-0), en un compromiso cerrado que se resolvió por detalles y que le permitió a los otomanos seguir en carrera por un cupo al Mundial.

Por su parte, Suecia mostró contundencia al imponerse 3-1 sobre Ucrania, en un partido donde logró marcar diferencias en ataque y confirmar su presencia en la instancia definitiva del repechaje europeo.

Polonia también logró avanzar tras vencer 2-1 a Albania en un encuentro equilibrado, mientras que Italia hizo lo propio con mayor autoridad al derrotar 2-0 a Irlanda del Norte, reafirmando su condición de candidato en estas instancias.

Dinamarca fue uno de los equipos más sólidos de la jornada, goleando 4-0 a Macedonia del Norte, en un partido en el que dominó de principio a fin y dejó claro su potencial ofensivo.

La gran sorpresa la dio Kosovo, que en un vibrante partido derrotó 4-3 a Eslovaquia, en un duelo lleno de emociones y cambios en el marcador que terminó inclinándose a favor de los kosovares.

En otros resultados, Bosnia y Herzegovina empató 1-1 con Gales, pero logró imponerse 4-2 en la tanda de penaltis, mientras que República Checa también avanzó desde los doce pasos tras igualar su serie y vencer 4-3 a Irlanda.

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Cruces finales de repechaje UEFA al Mundial

De esta manera, quedaron definidos los cruces de las finales del repechaje UEFA, de donde saldrán cuatro selecciones clasificadas a la Copa del Mundo 2026: Bosnia y Herzegovina enfrentará a Italia, Suecia jugará ante Polonia, República Checa se medirá con Dinamarca y Kosovo chocará frente a Turquía.

¿Cuándo son los repechajes europeos al Mundial 2026?

Todos estos partidos se disputarán el martes 31 de marzo, con las selecciones mencionadas en primer lugar actuando como locales, en una jornada decisiva que definirá los últimos cupos europeos al Mundial.