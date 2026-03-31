Convocatoria final de Colombia para el Sudamericano sub 17

La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la convocatoria hecha por Fredy Hurtado, director técnico de la Selección Colombia masculina sub 17 para disputar el Campeonato Sudamericano de la categoría.

El equipo nacional viaja a Paraguay este martes 31 de marzo para disputar la fase de grupos del certamen en el Estadio CARFEM, Ypané, Paraguay.

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La Selección Colombia está trabajando desde el pasado 18 de marzo en la sede deportiva de la FCF en Barranquilla.

En la lista de jugadores convocados se destaca la presencia de Álex Gómez (Red Bull Ny), único deportista que se desempeña en el fútbol internacional.

Convocatoria de Colombia sub 17

Luigi Joel Ortiz Mañunga – Deportivo Cali

Gilberto Adrián Saavedra Garcés – Real Soacha Cundinamarca

Luis Eduardo Maturana Moreno – Deportivo Independiente Medellín

Santiago Vallecilla González – Deportivo Cali

Edwin Estrella De La Rosa – Belén La Nubia – Arco Zaragoza

Juan José Fori Viveros – C.D Estudiantil

John Mauricio Maturana Carabali – Internacional De Palmira

Samuel Martínez Valencia – Atlético Nacional

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Simón Alejandro Rojas Merchán – Atlético Nacional

José Rafael Escorcia De La Cruz – Atlético Nacional

Matías Caicedo Sinisterra – Independiente Yumbo

Camilo Blandón Arriaga – C.D Estudiantil

Anderson Yair Murillo Mosquera – Deportivo Independiente Medellín

Freyder Alexis Celis Vega – Millonarios

Eíder Luis Carrillo Córdoba – Deportivo Independiente Medellín

Adrián Felipe Mosquera Bello – Deportivo Independiente Medellín

Dilan Santiago Bonilla Andrade – Aafp

Jean Karlo Rojas Pérez – Alianza Valledupar

Jerson Balanta Guaza – Orsomarso S.C

Carlos Alberto Rodríiguez Herazo – Junior F.C

Álex Gómez – Red Bull Ny (Usa)

Julio Andrés Sinisterra Cuero – Fortaleza Ceif

Miguel Ángel Agámez Cabarcas – Barranquilla F.C

Fixture de Colombia sub 17 en el Sudamericano

La Selección Colombia debutará en el Sudamericano sub 17 el domingo 5 de abril contra Ecuador, en la segunda jornada, el 7 de abril se medirá con Chile, mientras que el jueves 9 chocará con Uruguay.-

El equipo nacional cerrará la ronda de grupos con Paraguay el 12 de abril.

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Primera fecha

Fecha: Domingo 5 de abril

Partido: Colombia vs Ecuador

Hora: 3:00 PM (Hora Col)

Lugar: Estadio CARFEM, Ypané, Paraguay

Segunda fecha

Fecha: Martes 7 de abril

Partido: Colombia vs Chile

Hora: 6:00 PM (Hora Col)

Lugar: Estadio CARFEM, Ypané, Paraguay

Tercera fecha

Fecha: Jueves 9 de abril

Partido: Colombia vs Uruguay

Hora: 3:00 PM (Hora Col)

Lugar: Estadio CARFEM, Ypané, Paraguay

Cuarta fecha

Fecha: Domingo 12 de abril

Partido: Colombia vs Paraguay

Hora: 6:00 PM (Hora Col)

Lugar: Estadio CARFEM, Ypané, Paraguay