Convocatoria final de Colombia para el Sudamericano sub 17

La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la convocatoria hecha por Fredy Hurtado, director técnico de la Selección Colombia masculina sub 17 para disputar el Campeonato Sudamericano de la categoría.
El equipo nacional viaja a Paraguay este martes 31 de marzo para disputar la fase de grupos del certamen en el Estadio CARFEM, Ypané, Paraguay.
La Selección Colombia está trabajando desde el pasado 18 de marzo en la sede deportiva de la FCF en Barranquilla.
En la lista de jugadores convocados se destaca la presencia de Álex Gómez (Red Bull Ny), único deportista que se desempeña en el fútbol internacional.
Convocatoria de Colombia sub 17
Luigi Joel Ortiz Mañunga – Deportivo Cali
Gilberto Adrián Saavedra Garcés – Real Soacha Cundinamarca
Luis Eduardo Maturana Moreno – Deportivo Independiente Medellín
Santiago Vallecilla González – Deportivo Cali
Edwin Estrella De La Rosa – Belén La Nubia – Arco Zaragoza
Juan José Fori Viveros – C.D Estudiantil
John Mauricio Maturana Carabali – Internacional De Palmira
Samuel Martínez Valencia – Atlético Nacional
Simón Alejandro Rojas Merchán – Atlético Nacional
José Rafael Escorcia De La Cruz – Atlético Nacional
Matías Caicedo Sinisterra – Independiente Yumbo
Camilo Blandón Arriaga – C.D Estudiantil
Anderson Yair Murillo Mosquera – Deportivo Independiente Medellín
Freyder Alexis Celis Vega – Millonarios
Eíder Luis Carrillo Córdoba – Deportivo Independiente Medellín
Adrián Felipe Mosquera Bello – Deportivo Independiente Medellín
Dilan Santiago Bonilla Andrade – Aafp
Jean Karlo Rojas Pérez – Alianza Valledupar
Jerson Balanta Guaza – Orsomarso S.C
Carlos Alberto Rodríiguez Herazo – Junior F.C
Álex Gómez – Red Bull Ny (Usa)
Julio Andrés Sinisterra Cuero – Fortaleza Ceif
Miguel Ángel Agámez Cabarcas – Barranquilla F.C
Fixture de Colombia sub 17 en el Sudamericano
La Selección Colombia debutará en el Sudamericano sub 17 el domingo 5 de abril contra Ecuador, en la segunda jornada, el 7 de abril se medirá con Chile, mientras que el jueves 9 chocará con Uruguay.-
El equipo nacional cerrará la ronda de grupos con Paraguay el 12 de abril.
Primera fecha
Fecha: Domingo 5 de abril
Partido: Colombia vs Ecuador
Hora: 3:00 PM (Hora Col)
Lugar: Estadio CARFEM, Ypané, Paraguay
Segunda fecha
Fecha: Martes 7 de abril
Partido: Colombia vs Chile
Hora: 6:00 PM (Hora Col)
Lugar: Estadio CARFEM, Ypané, Paraguay
Tercera fecha
Fecha: Jueves 9 de abril
Partido: Colombia vs Uruguay
Hora: 3:00 PM (Hora Col)
Lugar: Estadio CARFEM, Ypané, Paraguay
Cuarta fecha
Fecha: Domingo 12 de abril
Partido: Colombia vs Paraguay
Hora: 6:00 PM (Hora Col)
Lugar: Estadio CARFEM, Ypané, Paraguay