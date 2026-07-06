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Mundial 2026

EN VIVO Portugal vs España | Octavos de final Copa del Mundo 2026

Portugueses y españoles se verán las caras en los octavos de final. Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal definen el paso a cuartos.
Daniel Chalela Ambrad
Copa Mundial 2026 Canada/México/Estados Unidos
Octavos de Final
Portugal Portugal
Programado
España España
Estadísticas del partido

Poco a poco el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México va sacando varias conclusiones pensando en definir al campeón el domingo 19 de julio. Sin duda alguna, Portugal y España son dos de las favoritas para poder llegar a esa instancia definitiva.

Portugal cuenta con mucha juventud y con la veteranía de Cristiano Ronaldo que afirmó que será su último Mundial. El luso ya lleva tres goles en esta competencia y marcó tal vez el más importante para empatarle a Croacia cuando la cosa se les complicaba bastante a los portugueses en dieciseisavos de final.

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Cristiano Ronaldo dejó claro en la rueda de prensa que no está en su mejor nivel, pero que todavía conserva sus ilusiones de poder llegar a las fases definitivas y buscar el título. Portugal llegó a octavos de final después de ser segundo en la fase de grupos tras igualar con República Democrática del Congo, golear a Uzbekistán y empatar con Colombia. En dieciseisavos superó a Croacia con un 2-1.

España cuenta con la juventud de Lamine Yamal en busca de llegar lejos y de poder ganar su primer Mundial. El extremo del Barcelona no ha contado con el mejor torneo con solo una anotación. Los españoles encontraron en Mikel Oyarzabal un goleador ideal con cuatro anotaciones. Oyarzabal despejó las dudas que generó en la primera fecha ante Cabo Verde y a punta de goles se ganó a los hinchas.

Además, España llega a esta fase de una muy buena manera liderando el Grupo H. Igualó con Cabo Verde sin goles, superó a Arabia Saudita, a Uruguay y en dieciseisavos de final dejaron atrás a Austria. Una final anticipada entre Portugal y españoles.

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A QUÉ HORA Y DÓNDE VER PORTUGAL VS ESPAÑA EN EL MUNDIAL 2026 POR OCTAVOS DE FINAL ESTE LUNES 6 DE JULIO

Este encuentro se disputará el lunes 6 de julio a partir de las 14:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio del Canal RCN y el YouTube del Canal RCN. También podrá ver todo acerca del Mundial por Deportes RCN.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO PORTUGAL VS ESPAÑA

Colombia, Ecuador y Perú: 2:00 P.M.

México: 1:00 P.M.

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