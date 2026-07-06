Henry escuda a James en el Mundial: “No sabía dónde estaba físicamente y sorprende”

La Selección Colombia quiere seguir de largo en el Mundial en esta fase de octavos de final. Suiza será su rival en una instancia definitiva para sellar el paso al sexto partido en el que se enfrentarán a Argentina o Egipto dependiendo de quién pase este martes 7 de julio.

Néstor Lorenzo cuenta con grandes elementos para poder llegar a una fase privilegiada de la Copa del Mundo, entre ellos, James Rodríguez, Luis Díaz, Luis Javier Suárez, entre otros. Aunque James no ha tenido su mejor rendimiento, el ‘10’ colombiano ha sido recurrentemente titular y uno de los cambios asegurados en los segundos tiempos.

Su físico era lo que más llamaba la atención por las habituales lesiones, pero hasta ahora en el quinto partido, el ex Real Madrid ha mejorado bastante en ese componente. Pese a no tener la regularidad deseada en su club, Thierry Henry afirmó que está sorprendido con el nivel de James Rodríguez en este certamen.

THIERRY HENRY SE SORPRENDE CON EL MUNDIAL DE JAMES RODRÍGUEZ

En Minnesota United, James Rodríguez jugaba poco o nada en la MLS. Ante esto, había grandes dudas acerca del nivel en el que podía llegar al Mundial. Aunque no ha anotado ni tampoco ha dado asistencias, el volante colombiano se ha mantenido como el capitán y como un fijo inicialista.

Sus números no han sido malos, especialmente en aspectos defensivos, pues, el mediocampista ha recuperado cinco balones, una precisión de 88% de pases y diez pases claves. En FOX, Thierry Henry afirmó que está sorprendido con el buen momento de James Rodríguez en la competencia.

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El francés dijo que, “James Rodríguez me ha sorprendido de buena manera. Porque yo no sabía dónde estaba físicamente. Ya sabes, la gente decía ‘¿puede o no puede jugar?’, pero tengo que dar mucho respeto a los jugadores sudamericanos, siempre que visten esa camiseta (de selección), sea del equipo que sea, ellos juegan diferente".

Además, dejó claro que a James Rodríguez se le nota el amor por la selección, “a veces ves jugadores jugando en un club y dices, ‘es buen jugador’, pero luego cuando juegan para su país hay algo extra. Es algo que no puedo explicar, pero estoy feliz por ‘el (James)”.

THIERRY HENRY ELOGIÓ A LUIS DÍAZ Y DANIEL MUÑOZ

No solo James es una de las figuras de Colombia para Thierry Henry. Toda la selección ha sido determinante y entre los jugadores más importantes, el francés tiene a Luis Díaz y a Daniel Muñoz como los principales futbolistas del seleccionado cafetero.

Thierry Henry indicó que, “me alegro también por Colombia, es una Selección que te puede hacer daño muy rápido a la contra con Luis Díaz y cuidado con Daniel Muñoz, es un jugador muy bueno que siempre aparece con una asistencia o un gol”. Muñoz es el goleador de la selección con dos anotaciones, mientras que ‘Lucho’ no ha tenido su mejor nivel a comparación de su temporada con el Bayern Múnich.

Además, en el plano general de la Selección Colombia, Thierry Henry dejó claro que juegan de local en todos los estadios de Estados Unidos, México y Canadá, “Colombia es un equipo que suele jugar en cualquier condición, pero no estoy realmente sorprendido en términos de lo que pueden lograr. Y especialmente jugando aquí, donde sea que estén, estarán como en casa. Hay muchos, muchos colombianos en Estados Unidos".

Esta será la primera ocasión en la que la Selección Colombia juegue en Canadá con Vancouver como la ciudad protagonista en estos octavos de final. Seguramente, el BC Place estará a reventar con camisetas amarillas apoyando a los colombianos.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.