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Mundial 2026

EN VIVO Portugal vs Uzbekistán | Copa Mundial de la FIFA 2026

Así podrá ver en vivo el partido entre Portugal vs Uzbekistán por la fecha 2 del Mundial.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Portugal vs Uzbekistán en vivo por la fecha 2 del Mundial
Portugal vs Uzbekistán en vivo por la fecha 2 del Mundial

Se sigue llevando a cabo la segunda fecha de la Copa Mundial 2026, la cual será definitiva para el futuro de varias selecciones que sueñan con clasificar a dieciseisavos de final, tal como es el caso del equipo de Portugal, el cual no tuvo un debut esperado al empatar frente a Congo y por lo cual ahora llega con la obligación de sumar de a tres puntos ante Uzbekistán.

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La escuadra comandada por Roberto Martínez se enfrentará a la de Fabio Cannavaro, ambas necesitadas de puntos para asegurar un cupo en la siguiente instancia, por lo que el partido en el Estadio Houston será un auténtico espectáculo deportivo.

Portugal vs Uzbekistán: cómo VER EN VIVO HOY 23 de junio el Mundial

Este encuentro se disputará el martes 23 de junio a partir de las 12:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio de La FM y su señal en YouTube, además de las señales de Win, Win+ Fútbol, Win Play, DGO, DSports+, y sus emociones también se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 12:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 14:00

Bolivia y Venezuela: 13:00

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Tabla de posiciones del Grupo de Portugal y Uzbekistán

Posición Selección Puntos

1 Colombia +3

2 Portugal

3 República Democrática del Congo 1

4 Uzbekistán 0

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