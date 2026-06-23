Colombia vs Congo: así va el historial contra selecciones africanas

Viene la segunda fecha de la Copa del Mundo 2026 que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México con la participación de la Selección Colombia que necesita sumar de a tres para sellar la clasificación de manera anticipada para estar en los dieciseisavos de final.

Lea también Argelia resucitó en el Mundial 2026: así quedó la pelea por avanzar en el Grupo J

Su rival será nada más ni nada menos que la República Democrática del Congo que llegó a este certamen por la vía del repechaje internacional superando a Jamaica en la final. Será la primera vez que se verán las caras y esto inquieta bastante a una selección que quiere seguir con un buen registro de resultados frente a oponentes de África.

Aunque África ha tomado mucho protagonismo últimamente por la evolución de Marruecos y el protagonismo constante de selecciones como Senegal o Costa de Marfil, Colombia mantiene la ventaja contra rivales africanos y esto puede ser un factor clave para sacar adelante un resultado ideal en la segunda fecha de la fase de grupos.

ASÍ VA EL HISTORIAL DE COLOMBIA EN LOS MUNDIALES

Esta será la quinta oportunidad en la que la Selección Colombia enfrente a un combinado de África en los Mundiales. Los colombianos han disputado siete certámenes y rivales africanos han sido constantes en la mayoría de sus participaciones.

El primer antecedente contra selecciones africanas fue en el Mundial de Italia de 1990. Colombia llegó a los octavos de final y ahí les tocó definir la suerte nada más ni nada menos que contra Camerún en un partido recordado por dos jugadores que tuvieron mucho que ver para configurar el resultado final.

Lea también Marino Hinestroza ya tendría reemplazo por posible fichaje de Selección Colombia

Fue victoria de Camerún con un doblete de Roger Milla, aprovechando el error de René Higuita saliendo de su arco y regalando la pelota para la anotación del delantero camerunés. Por su parte, el gol colombiano fue de Bernardo Redín para descontar.

Luego, se midieron contra Túnez en el Mundial de 1998 que fue la última vez que Colombia marcó un gol antes del recordado certamen del 2014. Pasaron 16 años y el gol de Léider Preciado que dio la victoria fue suficiente para el primer triunfo colombiano ante selecciones africanas en certámenes orbitales.

En 2014 enfrentaron a Costa de Marfil sumando la segunda victoria con goles de James Rodríguez y de Juan Fernando Quintero para el 2-1. Los marfileños descontaron con Gervinho. Cuatro años más tarde superaron a Senegal con un único gol de Yerry Mina. Así las cosas, en Mundiales, el registro favorece a Colombia con tres victorias y una derrota.

EL HISTORIAL DE COLOMBIA ANTE SELECCIONES AFRICANAS EN GENERAL

Sin embargo, Colombia no solo ha enfrentado a estas cuatro selecciones en la historia. Si bien se ha medido a Camerún, Túnez, Costa de Marfil y Senegal en Mundiales, ha disputado varios amistosos con seleccionados africanos en anteriores oportunidades.

Contra selecciones africanas, Colombia ha enfrentado 19 partidos y suma ya diez victorias, cinco empates y cuatro derrotas. Un buen registro para los colombianos que esperan, en el partido número 20, superar a República Democrática del Congo.

Así las cosas, este ha sido el historial de Colombia contra selecciones de África antes de medirse con la República Democrática del Congo en el Mundial de 2026:

26 de mayo de 1990

Egipto 1-1 Colombia | amistoso

23 de junio de 1990

Colombia 1-2 Camerún | Mundial de Italia

17 de abril de 1994

Colombia 1-0 Nigeria | amistoso

17 de junio de 1995

Colombia 1-0 Nigeria | amistoso

22 de junio de 1998

Túnez 1-0 Colombia | Mundial de Francia

4 de agosto de 2001

Colombia 2-1 Liberia | amistoso

26 de junio de 2003

Colombia 0-1 Camerún | Copa Confederaciones

4 de junio de 2006

Colombia 2-0 Marruecos | amistoso

19 de noviembre de 2008

Colombia 1-0 Nigeria | amistoso

27 de mayo de 2010

Sudáfrica 2-1 Colombia | amistoso

30 de mayo de 2010

Colombia 1-1 Nigeria | amistoso

16 de octubre de 2012

Colombia 3-0 Camerún | amistoso

5 de marzo de 2014

Colombia 1-1 Túnez | amistoso

31 de mayo de 2014

Senegal 2-2 Colombia | amistoso

19 de junio de 2014

Colombia 2-1 Costa de Marfil | Mundial de Brasil

13 de junio de 2017

Colombia 4-0 Camerún | amistoso

1 de junio de 2018

Egipto 0-0 Colombia | amistoso

28 de junio de 2018

Colombia 1-0 Senegal | Mundial de Rusia

15 de octubre de 2019

Colombia 0-3 Argelia | amistoso