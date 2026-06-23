¿Colombia con desventaja? El dato que ilusiona a Congo en el Mundial

Quedan solo horas para que la Selección Colombia afronte el segundo partido del Mundial de 2026 en Guadalajara, México contra su similar de la República Democrática del Congo. Los congoleños debutaron en el certamen con un empate a un tanto contra Portugal que es una de las favoritas.

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En el camino del Congo ahora viene Colombia que será un duro examen pensando en sacar un resultado ideal para acercarse a la clasificación a dieciseisavos de final en su segunda participación en Mundiales. La selección africana quiere dar otro golpe y sumar sus primeros tres puntos.

Colombia viene de ganar y seguramente no le pondrá la cosa fácil a Congo en el Mundial. Una victoria sudamericana los clasificaría, mientras que, si los congoleños suman de a tres, se acercarán a la clasificación. Para este encuentro, el seleccionado africano cuenta con una ventaja que tiene que ver con el escenario en el que se llevará a cabo el partido.

CONGO CREE EN EL ANTECEDENTE DEL ESTADIO AKRON

El Estadio Akron fue la casa de la selección del Congo cuando fueron a Guadalajara a jugar la repesca internacional contra su similar de Jamaica. Los africanos llegaron a esa final clasificados de manera anticipada, esperando a su rival.

Jamaica superó a Nueva Caledonia por la mínima diferencia en las semifinales del repechaje internacional y de ahí pasaron a la final para medirse con la República Democrática del Congo. En ese partido, el juego físico y la resistencia primó para dejar un resultado sin goles en los 90 minutos.

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Con ese resultado se fueron a tiempo extra y al minuto 100, Axel Tuanzebe marcó el único tanto que dejó a Congo clasificado para el Mundial. Un antecedente que deja a Guadalajara y al Estadio Akron como el escenario perfecto para conseguir una victoria en la Copa del Mundo.

El sorteo emparejó a Congo y Colombia en el Grupo K con un partido en el Estadio Akron. Congoleños y colombianos se sacarán chispas en un encuentro que tiene ventajas para cada selección por este antecedente en Guadalajara que ayuda al seleccionado africano, mientras que a los colombianos les va bien con países de África.

ASÍ VA EL HISTORIAL DE COLOMBIA EN LOS MUNDIALES

Esta será la quinta oportunidad en la que la Selección Colombia enfrente a un combinado de África en los Mundiales. Los colombianos han disputado siete certámenes y rivales africanos han sido constantes en la mayoría de sus participaciones.

El primer antecedente contra selecciones africanas fue en el Mundial de Italia de 1990. Colombia llegó a los octavos de final y ahí les tocó definir la suerte nada más ni nada menos que contra Camerún en un partido recordado por dos jugadores que tuvieron mucho que ver para configurar el resultado final.

Fue victoria de Camerún con un doblete de Roger Milla, aprovechando el error de René Higuita saliendo de su arco y regalando la pelota para la anotación del delantero camerunés. Por su parte, el gol colombiano fue de Bernardo Redín para descontar.

Luego, se midieron contra Túnez en el Mundial de 1998 que fue la última vez que Colombia marcó un gol antes del recordado certamen del 2014. Pasaron 16 años y el gol de Léider Preciado que dio la victoria fue suficiente para el primer triunfo colombiano ante selecciones africanas en certámenes orbitales.

En 2014 enfrentaron a Costa de Marfil sumando la segunda victoria con goles de James Rodríguez y de Juan Fernando Quintero para el 2-1. Los marfileños descontaron con Gervinho. Cuatro años más tarde superaron a Senegal con un único gol de Yerry Mina. Así las cosas, en Mundiales, el registro favorece a Colombia con tres victorias y una derrota.

SÉBASTIEN DESABRE ANALIZA A COLOMBIA

El entrenador de Congo, Sébastien Desabre afirmó que, “nuestro ánimo es ser humildes, nosotros obtuvimos un empate, es lo que queríamos, ahora vamos por la victoria para tener los cuatro puntos. Mañana es lo que vamos a hacer; estamos altamente motivados, vamos a lucirnos, esa es la mentalidad que tenemos en Congo”.

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Sébastien Desabre también sostuvo que tienen un buen recuerdo en el Akron, “hemos conocido este estadio antes, aquí nos clasificamos, fue un buen ambiente, así lo espero mañana. Esperamos con ansias el partido ante Colombia. Sigue siendo un equipazo, hemos hecho gala de nuestras aptitudes, el partido de mañana será diferente al de Portugal, haremos todo lo posible para jugar a tope”.