EN VIVO Pumas UNAM vs América de Cali | Partido amistoso

Siguen las emociones de la pretemporada de los equipos colombianos en busca de llegar con regularidad al segundo semestre de la Liga BetPlay 2026. América de Cali se sigue preparando con partidos en condición de visitante y en el plano internacional enfrentando a Santos Laguna y ahora a Pumas de México.

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Contra Santos Laguna, el equipo dirigido por David González sacó una importante victoria con un gol agónico de Jhon Murillo que entró para el segundo tiempo y dio el golpe sobre los 97 minutos. En dicho partido, hubo oportunidad para que el fichaje de Luis Quiñones tuviera protagonismo desde el arranque.

América espera llegar con la mejor regularidad y con los mejores resultados para el debut de la Liga BetPlay 2026-II que será enfrentando a Internacional de Bogotá en condición de visitante, posiblemente en el Estadio El Campín. Los dirigidos por David González esperan ser protagonistas en el torneo clasificando a las fases finales y aspirar al título.

Pumas, por su parte tuvo un cambio en la dirección técnica. Salió Efraín Juárez y llegó Esteban Solari como el nuevo entrenador. Además de la llegada del estratega argentino, el cuadro de la Liga MX se armó con Cristian Calderón, Sebastián Córdova, Víctor Arteaga y Santiago López.

Este partido servirá para preparar la Liga MX en la que enfrentarán a Pachuca en el arranque del certamen. El sábado 18 de julio será ese partido que marcará el inicio del rentado mexicano.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER PUMAS VS AMÉRICA DE CALI | PARTIDO AMISTOSO DOMINGO 12 DE JULIO

Este partido amistoso entre Pumas UNAM y América de Cali se jugará en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México. Un vibrante encuentro que tendrá transmisión de Win Sports y Win Sports+ a partir de la 1 de la tarde.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO PUMAS UNAM VS AMÉRICA DE CALI

Colombia, Ecuador y Perú: 1:00 P.M.

México: 12:00 P.M.

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Bolivia, Chile y Venezuela: 2:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 3:00 P.M.