Jorge Soto tendría nuevo club tras salir del América: campeón de Libertadores lo ficharía

Quedan 12 días para que arranquen las emociones de la Liga BetPlay 2026-II y todavía hay jugadores que no definen sus próximos rumbos. Uno de ellos es nada más ni nada menos que Jorge Soto, que salió del América de Cali y estaría en la órbita de grandes clubes del rentado local.

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América de Cali no renovó el contrato de Jorge Soto. Jean Fernandes se quedó en la institución vallecaucana, mientras que el guardameta pereirano salió de la institución escarlata y ahora tendrá que definir su próximo rumbo. Soto tuvo pasajes buenos y malos en el conjunto caleño después de dividir bastante a la afición.

Las buenas atajadas no terminaron de dar confianza en uno de los equipos más exigentes de la Liga BetPlay. En ese orden de ideas, el guardameta que atajó en Jaguares de Córdoba, Envigado, Deportivo Pasto, entre otros conjuntos. Ahora todo parece indicar que su futuro continuaría en el Once Caldas.

ONCE CALDAS BUSCA A JORGE SOTO TRAS LA SALIDA DE JAMES AGUIRRE

Durante los últimos torneos, Once Caldas no ha terminado de convencer en las fases finales. Aunque llega a esas instancias, los de Manizales no han podido pelear por clasificar a una final y eso es lo que exigen los hinchas que quieren volver a celebrar.

James Aguirre se fue a Millonarios para disputar el segundo semestre de la Liga BetPlay y ahí entra Once Caldas con el interés en contratar a Jorge Soto. De hecho, están a mínimos detalles de asegurar el fichaje del arquero pereirano que tendría una nueva experiencia en el Fútbol Profesional Colombiano.

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Once Caldas cuenta con la Copa Libertadores que es el máximo logro conseguido en 2004. Los de Manizales tendrían la seguridad de Jorge Soto que llegará a aportar en este semestre con la necesidad de sellar el título que escasea en el club dirigido por Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera. Además, Soto también buscará su primer título.

¿JORGE SOTO SERÍA SUPLENTE EN ONCE CALDAS?

A falta de la confirmación del fichaje de Jorge Soto en Once Caldas en lugar de James Aguirre, aparece otro dilema para el ‘Arriero’ Herrera. O seguir con Joan Felipe Parra en la titularidad o meter a Soto que espera volver a ser inicialista en el torneo.

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En América ya supo ser suplente, dado que Jean Fernandes se quedó con la titularidad en el arco del cuadro escarlata. Ahora, por la buena campaña de Joan Felipe Parra, seguramente Jorge Soto sería suplente a lo largo del segundo semestre.

Bajo ese panorama, habrá una competencia en el campeón de la Libertadores en el 2004. Joan Felipe Parra y Jorge Soto tendrán que pelear por la titularidad en el arco manizaleño. Solo Hernán Darío Herrera podrá dar con el guardián del arco inicialista en este torneo, o podría rotar de arqueros.