EN VIVO RD Congo vs Chile - minuto a minuto y goles - Amistoso previo al Mundial

La selección de República Democrática del Congo afrontará este martes un nuevo partido amistoso internacional cuando se enfrente a Chile en el estadio La Source de Orleans, en Francia. El encuentro se disputará a puerta cerrada y servirá como una de las últimas pruebas de los africanos antes de la Copa del Mundo 2026.

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Inicialmente, el compromiso estaba programado para jugarse en La Línea de la Concepción, en España. Sin embargo, las autoridades de esa localidad decidieron prohibir la realización del partido debido a preocupaciones sanitarias relacionadas con el brote de ébola que afecta algunas regiones de territorio congoleño.

Tras esa determinación, la Federación Congoleña de Fútbol confirmó el traslado de la delegación a Francia, donde finalmente se llevará a cabo el encuentro. Incluso, desde la FECOFA se informó que el equipo completó sus últimos entrenamientos en Marbella antes de emprender el viaje.

El Congo se alista para jugar ante Colombia

República Democrática del Congo llega a este compromiso luego de igualar 0-0 frente a Dinamarca en Bélgica, resultado que dejó buenas sensaciones de cara al Mundial. El conjunto africano compartirá el grupo K junto a Colombia, Portugal y Uzbekistán, por lo que este amistoso representa una oportunidad importante para seguir ajustando detalles.

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Chile, por su parte, cerrará su gira europea con este partido tras haber caído 2-1 ante Portugal en Lisboa. Aunque la Roja no logró clasificarse a la Copa del Mundo, buscará despedirse de esta fecha FIFA con una actuación positiva frente a un rival que en pocas semanas estará compitiendo en la máxima cita del fútbol internacional.

Congo vs Chile EN VIVO HOY martes 9 de junio - Amistoso

El partido entre Congo y Chile se disputará este martes 9 de junio a partir de las 11:00 a. m. (hora de Chile) y se podrá ver a través de Chilevisión y RTNC. También se podrán seguir las emociones en la cuenta de X de la Selección Chilena.

Horarios del partido

Chile, Venezuela y Bolivia: 11:00

Colombia, Ecuador y Perú: 10:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 12:00

España: 17:00

Estados Unidos: 11:00 (Washington) - 10:00 (Chicago)