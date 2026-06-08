Se sacude la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. Una de las estrellas de una de las grandes selecciones se pierde el torneo por lesión.

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Timber, fuera del Mundial

Jurriën Timber, jugador del Arsenal de la Premier League de Inglaterra, tuvo un problema en la ingle y por eso fue desafectado de la selección de Países Bajos. Dura baja para el equipo neerlandés.

“Jurriën Timber se pierde la Copa Mundial de 2026. El defensor de 24 años no se ha recuperado lo suficiente de una lesión en la ingle para participar en la Copa Mundial de manera médicamente responsable. En consulta con el personal médico, por lo tanto, se ha decidido que Timber abandonará el precampamento de la selección nacional en Nueva York después del partido contra Uzbekistán”, selección de Países Bajos.

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La noticia se hizo viral

La noticia, como era de esperarse, ya le da la vuelta al mundo, pues se hizo viral a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida mundialmente como Twitter.



Ya son varios los jugadores que por lesión se van a perder la máxima fiesta del deporte rey. Wesley de Brasil fue desconvocado, así como el defensor central de Argentina, Leonardo Balerdi.

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La baja en Argentina

“El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo. ¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco!”, confirmó la selección de Argentina, a través de su cuenta oficial de X.



Se espera que no se sigan presentando malas noticias con jugadores lesionados a días del inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. En Colombia no se han presentado novedades.









