Hace apenas unas horas, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), a través de sus diferentes plataformas digitales, publicó una estremecedora campaña sobre las selecciones sudamericanas.

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Colombia, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Ecuador

El video resalta a los equipos de esta parte del planeta que van a estar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como bien se sabe, se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



La campaña fue denominada “Cree en Grande”. El video destaca la garra, la esencia sudamericana en sí. El Sur de América es una región unida con un mismo objetivo, levantar el tan anhelado trofeo.

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El video

“En Sudamérica el fútbol no se vive solamente durante noventa minutos. Se vive como identidad, historia, emoción y sentido de pertenencia. Bajo esa esencia y el concepto ‘Cree en Grande’, CONMEBOL presenta su nueva campaña audiovisual desarrollada en el marco del Mundial 2026, una propuesta que celebra el espíritu único del continente y la manera en que millones de personas hacen del fútbol parte de su vida cotidiana”, dice la Conmebol.

“Con una narrativa profundamente emocional, la campaña recuerda por qué Sudamérica ocupa un lugar único en la historia del fútbol: aquí nacieron los primeros campeones del mundo, aquí está la selección que más veces levantó la copa y aquí están los últimos en conquistarla”, añade.

Palabras del presidente de la Conmebol

El video de la Confederación Sudamericana de Fútbol, como era de esperarse, se hizo viral a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida mundialmente como Twitter.



“El fútbol forma parte de nuestra identidad como sudamericanos. Nos acompaña desde la infancia, nos une en los momentos más importantes y nos enseña valores que trascienden la cancha, como el esfuerzo, el trabajo en equipo, la superación y la solidaridad. La pasión con la que vivimos este deporte es única en el mundo, y es precisamente esa pasión la que ha convertido a Sudamérica en la cuna de algunos de los mayores talentos y de las historias más memorables del fútbol universal”, dijo Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, sobre la campaña.





