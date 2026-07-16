EN VIVO Sarmiento vs Boca Juniors | Copa Argentina

Sarmiento y Boca Juniors se enfrentarán este jueves 16 de julio en los dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2026, en un compromiso a partido único que se disputará en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario. El encuentro marcará el inicio del segundo semestre para ambos equipos y pondrá en juego un cupo a los octavos de final del torneo, donde espera Vélez Sarsfield al ganador de la llave.

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Boca llega con la obligación de avanzar en una competencia que históricamente ha considerado uno de sus principales objetivos nacionales luego de superar a Gimnasia de Chivilcoy en los treintaidosavos de final, el equipo intentará confirmar su condición de favorito y dar un paso más hacia el título.

Sarmiento vs Boca Juniors: cómo VER EN VIVO HOY 16 de julio Copa Argentina

El partido entre Sarmiento contra Boca Juniors por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo se disputa este jueves 16 de julio a partir de las 19:45 de la noche (hora Colombia).

El compromiso tendrá transmisión EN VIVO por se podrá ver en DirecTV, mientras que DeportesRCN.com hará un cubrimiento especial.

Colombia, Ecuador y Perú: 19:45

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:45

Bolivia y Venezuela: 20:45

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¿Contra quién jugaría el que avance a octavos de final?

El ganador del cruce entre Sarmiento de Junín y Boca Juniors se enfrentará a Vélez Sarsfield en los octavos de final de la Copa Argentina 2026. Vélez ya aseguró su lugar en esa instancia tras eliminar a Gimnasia y Tiro por 2-0 en los dieciseisavos de final.