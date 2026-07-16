Scaloni guarda una sorpresa para la final: primera decisión oficial que tomó

El mundo se paralizará el próximo domingo 19 de julio por la final del Mundial entre España y Argentina. Un desenlace que nunca se ha visto en la historia de la Copa del Mundo y que tendrá a la juventud de Lamine Yamal de 19 años recién cumplidos, y la veteranía de Lionel Andrés Messi.

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Una diferencia de 20 años entre los dos jugadores que se conocieron en Barcelona mientras Lionel Messi jugaba en la institución azulgrana y Lamine Yamal que soñaba con jugar profesionalmente en el club catalán. Messi busca el bicampeonato, mientras que Yamal su primera Copa del Mundo a sus 19 años.

España selló la clasificación a la final tras superar a Francia en un ‘baile’ español, mientras que Argentina destrozó a una Inglaterra que empezó ganando, pero se cayó con la anotación de Anthony Gordon. Al ritmo de Lionel Messi que dio dos asistencias para Enzo Fernández y Lautaro Martínez sacaron el resultado en cuestión de cinco minutos.

Aunque Lionel Scaloni le ganó la batalla táctica a Thomas Tuchel, para este partido ante España habrá novedades. Lionel Scaloni ya tomó su primera decisión a falta de tres días para ese encuentro en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

LA DECISIÓN DE LIONEL SCALONI PARA LA FINAL CONTRA ESPAÑA

En el segundo tiempo, Lionel Scaloni sacó a Leandro Paredes y dejó a Enzo Fernández como el líder en el mediocampo. Metió a Nico González para ganar cabezazos en el área y la misma historia con Lautaro Martínez. Un golpe a la táctica para sacar el resultado y Thomas Tuchel no pudo contrarrestarlo.

De hecho, los jugadores de poca estatura como Lautaro Martínez (1,74 metros) y Nico González (1,80 metros) le ganaron a Dan Burn que mide más de dos metros y a otros centrales. Por esta razón, Lionel Scaloni presentará algunas variantes desde el comienzo contra España.

De acuerdo con Gastón Edul en TyC Sports, el entrenador argentino no jugará con el mismo equipo titular que presentó en el arranque contra Inglaterra. Se guarda algunas sorpresas para ganarle a ese trabajo de posesión por parte de España y ganar con intensidad las marcas frente a Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y contrarrestar a Rodri, por donde pasa todo el fútbol de la ‘Roja’.

LAS POSIBLES VARIANTES DE ARGENTINA DESDE EL ARRANQUE

En la nómina titular de Argentina contra Inglaterra la única novedad fue la suplencia de Rodrigo De Paul y la titularidad de Giuliano Simeone que tuvo un gran partido en el ataque. Dejó a Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Leandro Paredes como los volantes y Julián Álvarez y Lionel Messi como los delanteros.

La preocupación puede pasar en no dejar a Lamine Yamal con comodidad para ganar la banda derecha y entre las novedades, Nico González podría ser titular para respaldar a Nicolás Tagliafico en una labor de marca para incomodar al extremo del Barcelona.

También podría estar Rodrigo De Paul de regreso a la titularidad. España tiene a varios jugadores del Atlético de Madrid que coincidieron con el ‘Motorcito’ del Inter Miami y esto puede ser clave. Además, la energía de Rodrigo no se negocia y podría regresar al mediocampo.

Otra de las dudas sería en la banda derecha. Podría salir con Gonzalo Montiel por Nahuel Molina como una novedad para contrarrestar a Marc Cucurella y a Álex Baena con un trabajo más de marca. Lionel Scaloni tendrá que elegir a sus mejores fichas, pero estas podrían ser las novedades de acuerdo con el plan de juego de Luis de la Fuente y de la ‘Roja’.