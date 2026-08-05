EN VIVO Sassuolo vs Celta de Vigo | minuto a minuto y goles | 5 de agosto

Nuevos partidos de pretemporada para medir el terreno en la preparación para la temporada con un vibrante duelo entre el Sassuolo de la Serie A de Italia y el Celta de Vigo de la Liga de España. Los italianos han tenido varios partidos amistosos antes de afrontar este compromiso.

Lea también Santa Fe reveló convocatoria vs Unión Magdalena: tres debutantes y un regreso

Con un 22-1 superaron al Alta Anaunia en el primer amistoso preparativo para la temporada. También superaron al Calcio Padova, perdieron con el Associazione Calcio Trento 1921 y empataron sin goles contra el Parma y frente al Unione Sportiva Folgore Caratese antes de este juego contra Celta de Vigo.

Por su parte, Celta de Vigo empató con el Sporting Braga a dos goles y superó al Sporting de Gijón en los partidos de pretemporada antes de este enfrentamiento contra los italianos.

En este mercado de fichajes, Celta confirmó las llegadas de Aleix Febas, Javi Galán, Abdoulaye Faye, Unai Núñez, Damián Rodríguez y Carles Pérez. Los españoles enfrentarán al Napoli en estos partidos de pretemporada antes de medirse con el Osasuna en la Liga de España.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE SASSUOLO VS CELTA DE VIGO ESTE MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO

El partido entre Sassuolo y Celta de Vigo en la pretemporada europea será este miércoles 5 de agosto a partir de la 1 de la tarde en horario de Colombia. El juego se podrá seguir por las cuentas oficiales de los clubes y por TVG (Televisión de Galicia).

Lea también Primer equipo que se quedaría sin técnico en la Liga BetPlay 2026-II

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO SASSUOLO VS CELTA DE VIGO

Colombia, Ecuador y Perú: 1:00 P.M.

México: 12:00 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 2:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 3:00 P.M.