Santa Fe reveló convocatoria vs Unión Magdalena: tres debutantes y un regreso

La intensidad de Independiente Santa Fe se sigue agudizando cada vez más con un segundo semestre en el que compiten en la Liga, Copa BetPlay y en la Copa Sudamericana clasificado a los octavos de final del torneo internacional. Por esta cantidad de competencias en tan poco tiempo, Pablo Repetto tiene que priorizar con su nómina.

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Unión Magdalena será el rival de Santa Fe este miércoles 5 de agosto por la Fase 1B de la Copa BetPlay y primero jugarán en Bogotá con la necesidad de sacar un buen resultado para respetar la casa e intentar ir a Santa Marta con una buena diferencia para clasificar a los octavos de final donde espera Fortaleza.

Pablo Repetto tomó importantes decisiones en la convocatoria resguardando a varios de los jugadores estrella del plantel como a Hugo Rodallega, Emmanuel Olivera, Andrés Mosquera Marmolejo, Daniel Torres, entre otros futbolistas y, además, presentan dos novedades que podrían debutar y un regreso a la nómina.

LOS POSIBLES DEBUTANTES DE INDEPENDIENTE SANTA FE VS UNIÓN MAGDALENA

Con el partido del domingo 2 de agosto frente a Once Caldas y con el juego del sábado 8 de este mismo mes ante Boyacá Chicó, hay un espacio para la Copa BetPlay el miércoles 5. De la convocatoria salen jugadores como Andrés Mosquera Marmolejo, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Daniel Torres, Omar Fernández Frasica y Hugo Rodallega. Nahuel Bustos, que ha sido uno de los jugadores más utilizados sí hace parte de los convocados.

Entre las novedades con respecto a anteriores convocatorias aparecen Emiliano Contreras y Cristhian Portocarrero, dos jugadores de las divisiones menores. Contreras es arquero, y seguramente será suplente y el titular sería Weimar Asprilla, mientras que Portocarrero es delantero y esperan sumar sus primeros minutos.

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Tanto Emiliano Contreras como Cristhian Portocarrero recibieron sus primeras convocatorias para el primer equipo de Santa Fe. El delantero ya ha estado en concentración bajo las órdenes de Pablo Repetto durante la pretemporada sumando minutos contra Patriotas.

También está en la convocatoria Jean Carlos Caicedo, defensa central canterano de Santa Fe que ha sido parte de las convocatorias en la Copa Sudamericana. El zaguero todavía no ha sumado minutos con el equipo de mayores y podría figurar en la Copa BetPlay.

Habrá que esperar la decisión que pueda tomar Pablo Repetto con la presencia de estos dos juveniles. Se esperaría más el debut de Cristhian Portocarrero, dado que en el arco estaría Weimar Asprilla.

LA CONVOCATORIA OFICIAL DE SANTA FE CON UN REGRESO CLAVE

Sin la presencia de algunos futbolistas de la plantilla de Santa Fe por decisión técnica por parte de Pablo Repetto, el cuadro cardenal volverá a tener a Kevin Balanta, su único fichaje oficial para este segundo semestre. El zaguero central había estado en el debut contra Águilas Doradas ingresando en el segundo tiempo.

También vuelven a convocatoria Christian Mafla y Mateo Puerta en la banda izquierda y derecha. Mafla apuntaría a ser titular en lugar de Jeison Angulo que también fue convocado, mientras que Mateo podría también tomar el costado derecho para resguardar a Helibelton Palacios, que también entró en consideración.

Yilmar Velásquez también fue convocado para esta Copa BetPlay y se espera que vuelva a sumar minutos oficiales después de no ser tenido en cuenta en los segundos tiempos en Liga y Copa Sudamericana. Así las cosas, esta es la convocatoria oficial de Independiente Santa Fe para afrontar el reto de la Fase 1B de la Copa BetPlay:

Arqueros

Weimar Asprilla

Emiliano Contreras

Defensas

Kevin Balanta

Mateo Puerta

Helibelton Palacios

Víctor Moreno

Jean Caicedo

Jeison Angulo

Christian Mafla

Volantes

Alexis Zapata

Yilmar Velásquez

Jader Obrian

Kilian Toscano

Jhojan Torres

Luis Palacios

Maximiliano Lovera

Delanteros

Nahuel Bustos

Franco Fagúndez

Martín Palacios

Cristhian Portocarrero