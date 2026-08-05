Primer equipo que se quedaría sin técnico en la Liga BetPlay 2026-II

La Liga BetPlay 2026-II inició hace semana y media, pero ya aparece el primer entrenador que podría dejar su cargo por malos resultados: la continuidad de Jonathan Risueño en Deportivo Pasto está en duda, pues esta empieza a ser seriamente cuestionada tras el complicado arranque del equipo nariñense.

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En las tres primeras fechas del campeonato, Pasto ha sufrido tres derrotas consecutivas: cayó frente a Independiente Medellín, perdió contra Águilas Doradas y posteriormente fue superado por Millonarios, una racha que lo tiene sin puntos y en los últimos lugares de la tabla.

El mal inicio contrasta con lo realizado en el primer semestre de 2026, cuando el conjunto volcánico logró una buena campaña en la fase regular y consiguió avanzar a los playoffs. Sin embargo, en los cuartos de final fue eliminado por Deportes Tolima, perdiendo ambos compromisos de la serie.

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Balance de Jonathan Risueño como técnico de Deportivo Pasto

Si se revisa el rendimiento global de Jonathan Risueño al frente del club, el balance es bastante equilibrado. En 24 partidos de Liga BetPlay registra 10 victorias, 4 empates y 10 derrotas, mientras que en Copa BetPlay suma un triunfo y una caída, resultados que le permitieron clasificar a los octavos de final.

A la presión por los resultados se suma otro factor importante: el entrenador español actualmente cumple una sanción de seis fechas impuesta tras haber empujado a un jugador de Deportes Tolima en el cierre de la participación del Pasto durante el semestre anterior, situación que también ha afectado el entorno del equipo.

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Así, desde ya se dice que si el rendimiento no mejora en los próximos compromisos, la dirigencia podría tomar la decisión de finalizar el ciclo de Risueño. Por ahora no existe un anuncio oficial, pero el español aparece como el técnico con mayor riesgo de salir en este arranque de campeonato.

Trayectoria de Risueño en el fútbol colombiano

Jonathan Risueño, de 45 años, ya cuenta con experiencia en el fútbol colombiano tras haber dirigido a Bogotá FC, Patriotas y Águilas Doradas. No obstante, el presente del Deportivo Pasto lo tiene bajo fuerte presión y podría convertirlo en el primer entrenador en dejar su cargo en la Liga BetPlay 2026-II si el equipo no logra reaccionar en las próximas jornadas.