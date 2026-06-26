EN VIVO Senegal vs Irak | Copa Mundial de la FIFA 2026

Senegal e Irak disputarán este viernes un partido decisivo por la tercera fecha del grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El compromiso comenzará a las 2:00 p. m. (hora de Colombia) y todas sus emociones se podrán seguir en DeportesRCN.com. La transmisión de televisión estará a cargo de DSports.

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El Toronto Stadium será el escenario de un duelo en el que ambos seleccionados están obligados a ganar. Senegal e Irak llegan sin puntos tras perder sus dos primeros compromisos y solo una victoria les permitirá conservar opciones de avanzar como uno de los mejores terceros del torneo.

El panorama no es sencillo para ninguno. Francia y Noruega ya aseguraron su clasificación a los dieciseisavos de final, por lo que el vencedor de este compromiso deberá esperar que su diferencia de goles sea suficiente para meterse entre los mejores terceros de la fase de grupos.

Sobre el papel, Senegal parte como favorito gracias a la experiencia de su plantilla. Sin embargo, afrontará el compromiso con la baja sensible del arquero Édouard Mendy, lesionado en el partido anterior, mientras que Sadio Mané, Nicolas Jackson e Ismaila Sarr serán las principales cartas ofensivas de los africanos.

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Irak, que disputa apenas su segundo Mundial de mayores, también necesita una actuación perfecta para seguir con vida. Además, mantiene la duda sobre la presencia de su delantero Aymen Hussein, quien terminó lesionado en la derrota frente a Francia y podría ser reemplazado por Ali Al-Hamadi.

El empate dejará eliminadas a ambas selecciones, mientras que una victoria mantendrá viva la ilusión de clasificar. Todo está servido para una auténtica final en Toronto, donde solo uno podrá seguir soñando con un lugar en los dieciseisavos de final del Mundial.