EN VIVO Serie A: Inter de Milán vs Roma - minuto a minuto y goles - fecha 31

Llega una nueva fecha de la Serie A de Italia en donde se vivirá uno de los encuentros más esperados de la competencia entre dos escuadras que luchan por un puesto a competencia internacional para los equipos italianos, Inter de Milán y la Roma.

El Estadio de San Siro será el escenario deportivo que se encargará de abrirle las puertas a un nuevo compromiso entre Inter de Milán contra la Roma. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar de a tres unidades, aunque su presente deportivo no sea el mejor de todos.

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Inter de Milán vs Roma: cómo VER EN VIVO HOY Serie A 5 de abril

El partido entre Inter de Milán vs Roma por la fecha 31 de la Serie A, se disputará este domingo 5 de abril a partir de las 1:45 p. m.(hora colombiana). El duelo se podrá ver en ESPN, Disney Plus Premium y sus emociones también se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 13:45

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 15:45

Bolivia y Venezuela: 14:45

Estados Unidos: 14:45 (D.C. y Florida)

México: 14:45

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¿Cómo llega Inter de Milán y Roma a este partido?

El equipo comandado por Cristian Chivu es el vigente líder de la Serie A de Italia con 69 puntos, pero es seguido de cerca por Milan, al cual le saca tan solo seis puntos de diferencia, en especial del rendimiento regular que han tenido en las últimas cinco jornadas, en donde cuentan con dos empates, una derrota y dos victorias.

Mientras que el equipo de Gian Piero Gasperini está en el sexto lugar con 54 unidades, quedándose con el cupo para Conference League y con dos derrotas, dos victorias y un empate en los cinco partidos.