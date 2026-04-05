Dorlan Pabón fue confirmado para jugar en México

Uno de los delanteros más destacados de Colombia sin duda alguna fue Dorlan Pabón, con importante paso por clubes como Atlético Nacional, Valencia y Monterrey.

El extremo de 38 años tuvo un retiro deportivo bastante negativo, ya que las lesiones le impidieron hacerlo por todo lo alto como quería. Aún así, Dorlan dejó una huella imborrable En el mundo del fútbol, por lo que fue invitado para formar parte de un partido de estrellas en México, donde es bien recordado por su destacado paso en Monterrey.

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Dorlan Pabón volvió a pisar México para inesperado partido

Dorlan se convirtió en uno de los jugadores colombianos que mejor dejó huella en el fútbol mexicano con la camiseta de Monterrey, un paso bastante positivo que le permitió incluso arribar a la Selección Colombia en un par de ocasiones.

El ex jugador de 38 años se despidió de México tras más de cinco años jugando con la camiseta de Monterrey, habiéndole dado varias alegrías al club, los aficionados y al fútbol colombiano.

Regresó a Colombia tras este extenso paso por la Liga MX para jugar con los equipos de sus amores, Atlético Nacional y Envigado, siendo la ‘cantera de héroes‘ en donde lamentablemente tendría que anunciar su retiro del fútbol profesional debido a las lesiones.

Aún así, el nombre de Dorlan no se olvida por lo que precisamente fue convocado para un duelo de estrellas mexicanas y colombianas, en donde habría otras grandes figuras como lo son el propio ‘Pibe’ Valderrama y René Higuita. Mientras que por el lado de México contarían con el Chapo Montes y Kikin Fonseca para el duelo que se llevaría a cabo en el Estadio Miguel Alemán.

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¿Cuándo se retiró Dorlan Pabón?

El ex delantero, tras su regreso a Colombia en donde brilló con el ‘verde paisa’ durante laa temporadas 2021 hasta 2024, decidió dar un paso al costado para jugar con el equipo que lo formó como profesional, Envigado.

La ‘cantera de héroes‘ lo recibió en el semestre de clausura de 2024 y jugó hasta inicios de 2025, cuando una serie de lesiones lo terminaron dejando por fuera de las canchas poco a poco.

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¿Cómo le fue a Dorlan Pabón jugando con Monterrey?

Tras una serie de varias ediciones en el fútbol mexicano con Monterrey, las cuales comenzaron desde 2013, Pabón logró conseguir 299 partidos, más de 20.000 minutos dentro del terreno de juego en donde se reporto con 88 goles.