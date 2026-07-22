EN VIVO Sporting Cristal vs Bragantino | Copa Sudamericana

Siguen en marcha los partidos de ida de la Copa Sudamericana y en la jornada del miércoles 22 de julio los protagonistas serán Sporting Cristal y el Red Bull Bragantino, un duelo que promete emociones y que será clave para definir cuál de los dos equipos avanzará a los octavos de final del certamen continental.

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El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de Perú, a partir de las 7:30 p.m. hora Colombia. Los dirigidos por Roberto Mosquera buscarán aprovechar la localía para sacar una ventaja importante antes de viajar a Brasil.

Sporting Cristal vs Red Bull Bragantino: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 22 de julio

El partido Sporting Cristal vs Red Bull Bragantino por los playoff de la Copa Sudamericana se disputarán este miércoles 22 de julio en el Estadio Nacional de Perú a partir de las 19:30 (hora Colombia). El duelo se podrá ver a través ESPN y Disney +, además sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 19:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:30

Bolivia y Venezuela: 20:30

Estados Unidos: 20:30 (D.C. y Florida)

México: 18:30

¿Cuándo será el partido de vuelta entre Sporting Cristal vs Red Bull Bragantino?

El partido de vuelta entre Red Bull Bragantino y Sporting Cristal se jugará el miércoles 29 de julio de 2026 en Brasil, en el Estadio Nabi Abi Chedid. El encuentro está programado para las 7:30 p. m. (hora de Colombia), y definirá qué equipo avanza a los octavos de final de la Copa Sudamericana.