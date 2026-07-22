EN VIVO Medellín vs Vasco da Gama | Copa Sudamericana

Acabó el Mundial y regresan las emociones de los equipos colombianos que se preparan de cara a la Liga BetPlay 2026-II y a la continuidad de las competencias internacionales. Deportivo Independiente Medellín quedó eliminado de la Copa Libertadores y, por el tercer puesto en su grupo clasificó a Play-Offs de la Sudamericana.

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Con la llegada de Luis Amaranto Perea a la dirección técnica del Medellín y con gran cantidad de fichajes, los antioqueños esperan dar un golpe a un Vasco da Gama que está sumamente necesitado en el Brasileirao para salir de posiciones incómodas de la tabla del descenso.

Para este partido y para la Liga BetPlay, Medellín se armó con Joaquín Varela, Carlos Lucumí, Agustín Martegani, Juan José Córdoba, Jeison Medina y Alfonso Simarra. Entre las ausencias está José Ortiz, Jose Chunga, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, Francisco Chaverra, Nezareth Segura, Davinson Estupiñán, Leyser Chaverra, Iker Blanco, Daniel Londoño y Francisco Fydriszewski.

Medellín llegó a esta instancia de Play-Offs de octavos de final de Copa Sudamericana tras quedar tercero en su grupo de la Libertadores contra Estudiantes de La Plata, Flamengo y Cusco. Los antioqueños sufrieron un duro golpe por la lesión de Frank Fabra muscular y de Alexis Serna.

Por su parte, Vasco da Gama arrancó en la Copa Sudamericana tras quedar segundo en su grupo contra Barracas Central, Audax Italiano y Olimpia. Los cariocas han tenido varios cambios de entrenadores, pues se fue Renato Gaúcho y llegó Pedro Emanuel que apenas lleva dos partidos dirigidos.

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Con los colombianos, Carlos Cuesta, Johan Rojas, Carlos Andrés Gómez y Marino Hinestroza, Vasco da Gama espera sacar el resultado adelante para encaminar la serie en condición de local la próxima semana. En el Brasileirao, el cuadro de Río de Janeiro está en zona de descenso con 20 unidades, a uno solo de salvarse.

A QUÉ HORAS Y DÓNDE VER MEDELLÍN VS VASCO DA GAMA POR LA COPA SUDAMERICANA ESTE MIÉRCOLES 22 DE JULIO

El partido entre Medellín vs Vasco da Gama este miércoles 22 de julio se disputará en el Estadio Atanasio Girardot sin público por las sanciones del cuadro antioqueño. A partir de las 5 de la tarde en horario de Colombia arrancará el partido y podrá verlo por DSports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO MEDELLÍN VS VASCO DA GAMA

Colombia, Ecuador y Perú: 5:00 P.M.

México: 4:00 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 6:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 7:00 P.M.