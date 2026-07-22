Liga BetPlay 2026-II: ¿Los equipos 'grandes' van a dejar de jugar?

La publicación del comunicado conjunto de los ocho clubes tradicionales del fútbol colombiano generó dudas entre los aficionados, especialmente sobre una posible salida de estos equipos de la Liga BetPlay. Sin embargo, la respuesta es clara: no van a dejar de jugar el campeonato.

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Lo que manifestaron América de Cali, Atlético Nacional, Deportivo Cali, Independiente Medellín, Independiente Santa Fe, Junior, Millonarios y Once Caldas es que, mientras no exista un acuerdo sobre un nuevo modelo de distribución de los ingresos por derechos de televisión, no cederán sus derechos intangibles y de imagen para un nuevo contrato de transmisión.

Es decir, la postura de los clubes no implica que renuncien a disputar los partidos de la Liga BetPlay, la Copa BetPlay o cualquier otro torneo organizado por la Dimayor. El campeonato continuará desarrollándose con normalidad.

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En consecuencia, los equipos sí se presentarán a disputar sus compromisos oficiales. Lo que está en discusión es la autorización para que esos encuentros sean incluidos dentro de un eventual nuevo contrato de televisión, hasta que se alcance un consenso sobre la forma en que serán repartidos los recursos.

En el comunicado, los clubes también dejaron claro que su decisión no busca afectar el normal desarrollo del campeonato ni alterar la institucionalidad de la Dimayor, sino abrir una discusión sobre un sistema que, según consideran, debe reconocer aspectos como el rendimiento deportivo, la inversión y el respaldo de los aficionados.

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Asimismo, los firmantes reiteraron su disposición para participar en mesas de diálogo con los demás clubes y construir un acuerdo que permita definir un modelo de distribución "más objetivo y equilibrado", antes de iniciar un nuevo ciclo de comercialización de los derechos de televisión.

Por ahora, Dimayor tampoco tiene argumentos para expulsar a estos clubes, ya que la medida anunciada no consiste en abandonar la competencia ni incumplir el calendario deportivo. La decisión se limita a la negativa de ceder sus derechos de imagen para un nuevo contrato de transmisión, mientras continúan las conversaciones sobre el futuro del modelo económico del fútbol colombiano.