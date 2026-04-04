EN VIVO Sudamericano U17: Brasil vs Bolivia - minuto a minuto y goles - fecha 1

Comenzó una nueva edición del Sudamericano U17 y las expectativas son bastante altas tomando en cuenta el nivel que han venido tomando las generaciones jóvenes de Sudamérica, tal como lo vienen a ser Bolivia y Brasil en el marco de la primera fecha.

La competencia arrancó de buena manera y con lo más importante, goles, tal como ocurrió en el empate a un gol entre Uruguay vs Chile y la victoria 1-2 de Ecuador sobre Paraguay. Ahora, la presión recae sobre Brasil y Bolivia, quienes deben seguir dando espectáculo deportivo en la competencia.

Brasil vs Bolivia: cómo VER EN VIVO HOY Sudamericano U17 el 4 de abril

El partido entre Brasil vs Bolivia por la primera fecha del Sudamericano Femenino U17 se disputará este sábado 4 de abril a partir de las 6:00 p. m. (hora colombiana). El duelo se podrá ver a través de la APP del Canal RCN y DSports, además sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 18:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:00

Bolivia y Venezuela: 19:00

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¿Cómo se juega el Sudamericano U17?

Para países como Perú y Argentina, este campeonato representa una plataforma fundamental en el desarrollo de nuevas generaciones. La posibilidad de clasificar a un Mundial y medirse ante las mejores selecciones del planeta es un incentivo adicional para los jóvenes talentos.

El formato del campeonato mantiene su estructura habitual, con una fase de grupos en la que las selecciones buscan avanzar a la ronda final. Allí, los mejores equipos se enfrentan en un hexagonal decisivo que define tanto el título como los cupos al Mundial Sub-17.