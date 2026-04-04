Real Madrid se llevaría fichaje top del Manchester City: "Puede irse"

Pese a que aún no termina la temporada, lo cierto es que los diferentes equipos de Europa ya inician a pensar en refuerzos de cara a nuevos ciclos y el Real Madrid podría tener uno de los fichajes más importantes del verano.

Para nadie es un secreto que el Real Madrid ha vivido varios cambios en los últimos meses tras la salida de Xabi Alonso como mandamás y aunque, aún se desconoce si Álvaro Arbeloa será el entrenador el próximo año, lo cierto es que la directiva del club ya inicia a pensar en varios fichajes.

Mucho se ha hablado sobre la llegada de Rodri al Real Madrid y ahora, el mismo Pep Guardiola le dio el visto bueno a la salida del Balón de Oro 2024.

En las últimas semanas, Rodri no ha descartado la opción de fichar por el Real Madrid a final de temporada, pese a que aún le queda un año de contrato.

"Ningún jugador rechazaría la posibilidad de jugar en el Real Madrid", admitió Guardiola antes de los cuartos de final de la FA Cup contra el Liverpool.

"Mi deseo siempre ha sido que Rodri se quede lo máximo posible en el club, porque es un jugador increíble, pero cada uno decide su vida. Si un jugador no está feliz, puede irse, pero si es feliz, y creo que es feliz, todo seguirá igual. Si no es feliz, puede hablar con el director deportivo, aceptar una oferta que sea acorde a su calidad e irse".

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El Balón de Oro en 2024 lleva en el City desde 2019 y ha conquistado todos los títulos desde entonces, incluyendo cuatro Premier League y una Champions League en la que marcó el gol de la victoria en la final contra el Inter de Milán.